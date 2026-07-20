Кількість жертв атаки на цивільне судно в порту Одеси зросла до 10
Кількість загиблих після удару Росії по цивільному судну біля Одеси зросла до 10.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Адміністрацію морських портів України у Facebook.
Що сталося біля Одеси
Російські війська завдали удару по торговельному судну під прапором Гвінеї-Бісау. Корабель виходив з українського порту після завантаження кукурудзою.
На борту перебували 17 членів екіпажу - громадяни Сирії та Індії. Разом з ними на судні знаходився лоцман філії "Дельта-лоцман" державного підприємства "АМПУ".
Скільки людей загинуло і врятовано
Рятувальники боролися за життя моряків усю ніч. Пожежу на судні вдалося локалізувати.
- 8 членів екіпажу врятували та доправили на берег;
- 10 людей загинули, серед них - лоцман "АМПУ".
Як повідомляло РБК-Україна, 19 липня Росія атакувала трьома крилатими ракетами суховантаж GOLDEN LEO з вантажем зерна, який ходив під прапором Гвінеї-Бісау.
Ще 17 липня російська армія вдарила ракетами по судну під прапором Маршаллових Островів у порту Одеси. Тоді постраждали четверо членів екіпажу, а на судні виникла пожежа.