Кількість жертв атаки на цивільне судно в порту Одеси зросла до 10

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Кількість загиблих після удару Росії по цивільному судну біля Одеси зросла до 10.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Адміністрацію морських портів України у Facebook.

Що сталося біля Одеси Російські війська завдали удару по торговельному судну під прапором Гвінеї-Бісау. Корабель виходив з українського порту після завантаження кукурудзою. На борту перебували 17 членів екіпажу - громадяни Сирії та Індії. Разом з ними на судні знаходився лоцман філії "Дельта-лоцман" державного підприємства "АМПУ". Скільки людей загинуло і врятовано Рятувальники боролися за життя моряків усю ніч. Пожежу на судні вдалося локалізувати. 8 членів екіпажу врятували та доправили на берег;

10 людей загинули, серед них - лоцман "АМПУ".