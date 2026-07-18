Росія масовано атакувала портову інфраструктуру Одещини, є загиблий та поранені

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Росія у суботу, 18 липня, завдала масованого удару по портовій інфраструктурі Одеської області. Внаслідок атаки є загиблий та поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Одеської ОВА Олега Кіпера.

В акваторії Чорного моря ворог атакував іноземне торговельне судно під прапором Антигуа і Барбуда. Загинула одна людина, ще троє отримали поранення та були госпіталізовані. Постраждалим надається уся необхідна медична допомога. Пошкоджені також об’єкти інфраструктури: будівлі, резервуари та склади. Інформація про постраждалих наразі не надходила. Під час ліквідації наслідків однієї з атак росіяни завдали повторного удару. Внаслідок цього була пошкоджена спеціальна рятувальна техніка. Особовий склад перебував в укритті, тому ніхто із рятувальників не постраждав.