Зеленський про загрозу наступу з Білорусі: у росіян багато хворих і фантастичних ідей

За даними розвідки, на території республіки триває підготовка інфраструктури - білоруси розбудовують дороги до українського кордону та налагоджують артилерійські позиції, що може свідчити про підготовку до майбутньої ескалації.

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія знову намагатиметься втягнути Білорусь у пряму війну проти України.

Крім того, коментуючи дії Мінська, президент застеріг режим білоруського диктатора Олександра Лукашенка від помилок.

Експерти пояснили, що Зеленський натякнув на "венесуельський сценарій" для Лукашенка, нагадавши про неминучість втрати влади та відповідальність у разі прямого вступу у конфлікт на боці РФ.

Ситуація загострюється і внутрішніми рішеннями всередині Білорусі. Зокрема, Лукашенко підписав указ про призов офіцерів запасу до Збройних сил та прикордонних служб.

Такий крок офіційно пояснюють "плановими заходами", проте він відбувається на тлі постійних закликів диктатора до своїх чиновників "мобілізуватися" та готуватися до складних часів.

У ЦПД зазначили, що Росія готує Білорусь до можливої ескалації, проте наразі загрози повторного вторгнення з півночі немає. Сили оборони повністю контролюють ситуацію на кордоні.

Водночас Лукашенко погрожує застосувати весь арсенал оборони, зокрема ядерну зброю, якщо сусідні держави "нападуть" на його країну.