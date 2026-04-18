ua en ru
Сб, 18 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Експерт пояснив "венесуельський" натяк Зеленського для Лукашенка

14:57 18.04.2026 Сб
2 хв
Чому тема загрози з Білорусі знову на порядку денному?
aimg Дмитро Левицький
Експерт пояснив "венесуельський" натяк Зеленського для Лукашенка Фото: Олександр Лукашенко (Getty Images)

Президент Володимир Зеленський попередив про намагання Росії знову втягнути Білорусь у війну та застеріг режим Олександра Лукашенка від помилок, нагадавши про нещодавні події у Венесуелі.

Що насправді стоїть за натяком українського президента та яка мета Мінська з Москвою, РБК-Україна розпитало Дмитра Жмайла, виконавчого директора Українського центру безпеки і співпраці.

Що задумала Росія в Білорусі

Чергові спроби Росії створити для України загрозу з території Білорусі не є чимось новим, зауважив експерт в розмові з РБК-Україна.

"Коли росіяни впираються на фронті, коли не вдається їм спровокувати кризу, коли просування російської армії мінімальні, одразу включається тема Білорусі. То "Орєшнік", то навчання, то якісь заяви", - нагадав Жмайло.

Головна мета - змусити Україну тримати тисячі військових на кордоні з Білоруссю. Таким чином окупанти намагаються не дати ЗСУ перекинути резерви на найгарячіші напрямки, зокрема під Покровськ чи Костянтинівку, пояснив експерт.

Як заявляв Зеленський, українська розвідка фіксує, що у прикордонні Білорусі йде розбудова доріг до України та налагодження артилерійських позицій.

"Щодо будівництва доріг, то швидко цього не буде. Вони і на окупованих територіях проєкт свого так званого Азовського кільця провалюють. Проводять тільки поточні ремонти тих доріг, найбільш критичних ділянок. Але артпозиції - це от якраз оця гра з нами", - прокоментував Жмайло.

Сигнал для Лукашенка

Характер та наслідки нещодавніх подій у Венесуелі повинні стримувати керівництво Білорусі від помилок, застерігав вчора президент України. В суспільстві такий меседж зчитали як натяк на те, що Лукашенко може повторити долю венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро, якого викрали американські спецлужби.

За словами експерта, заява Зеленського пов'язана з тим, що режим Лукашенка продовжує нагнітати антиукраїнську істерію всередині країни задля збереження власної влади.

"Там істерія про "всесильні українські спецслужби". Тому президент і дає якраз дуже чіткий меседж: можуть статися і такі події (як у Венесуелі - ред.), якщо українська розвідка така "всесильна і підступна", - пояснив Жмайло.

Ця заява, на думку експерта, має послабити бажання Мінська сприяти планам РФ та запобігти відкриттю нових "гарячих" ділянок.

"Тобто це чіткий меседж, що як у 2022-му році не буде, ніхто не буде чекати фізичного перетину державного кордону", - підкреслив він.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Олександр Лукашенко Володимир Зеленський Білорусь Війна Росії проти України
Новини
Аналітика
