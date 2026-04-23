Буданов зробив заяву про ухилянтів та мобілізацію в Україні

Мобілізацію в Україні повністю припинити не можна, але можна спробувати зробити її більш людяною. Добровольці вже закінчилися, а лишилися "мільйони ухилянтів".

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов на Безпековому Форумі у Києві.

За словами Буданова, без мобілізації неможливо доукомплектувати війська.

Він зазначив, що країна, яка тривалий час перебуває у стані війни, поступово вичерпує ресурс добровольців: ті, хто мав бажання долучитися до захисту держави, вже це зробили.

"Єдине, що можна спробувати насправді реформувати, - це прояви нелюдського ставлення до людей під час примусового приводу, але саме прояви нелюдського відношення, а не сам факт приводу", - сказав голова ОП журналістам.

"Бо є ж інша страшна правда - в нас мільйони людей ухилянтів", - додав він.