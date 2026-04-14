"Нам треба мобілізуватися". Лукашенко сіє паніку серед своїх чиновників

18:53 14.04.2026 Вт
Диктатор заговорив про "незрозумілі часи" для Білорусі
aimg Валерій Ульяненко
"Нам треба мобілізуватися". Лукашенко сіє паніку серед своїх чиновників

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко вимагає від своїх чиновників мобілізуватися, щоб "пережити ці складні часи".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "БелТА".

"Нам треба мобілізуватися зараз, щоб пережити ці складні часи. До того ж незрозумілі часи. Я як президент не знаю, до чого вас готувати. Ось працюємо, щоб жити. Одне гасло: "Працюємо, щоб жити". Не просто вижити, а щоб жити", - заявив Лукашенко.

Білоруський диктатор додав, що ніхто не знає, що буде далі і "що витворять сильні світу цього".

Нагадаємо, нещодавно Олександр Лукашенко видав абсурдну заяву про війну. Зокрема, він повідомив про підготовку його країни до війни, проте водночас наголосив, що "категорично проти" неї.

Зазначимо, у березні спецпредставник президента США Джон Коул прибув із візитом до Мінська, де зустрівся з Олександром Лукашенком. Вони обговорили можливий візит диктатора до Сполучених Штатів.

Крім того, Коул за підсумками переговорів у Білорусі сказав, що диктатор Лукашенко нібито дає "корисні поради" Дональду Трампу та його адміністрації щодо війни в Україні.

Пізніше Дональд Трамп анонсував зустріч з Олександром Лукашенком у рамках засідання Ради миру.

РБК-Україна також писало, що нещодавно Олександр Лукашенко відвідав КНДР з офіційним візитом, під час якого провів переговори з лідером країни Кім Чен Ином.

Сторони обговорили подальший розвиток політичного, економічного та військового співробітництва, а також питання зміцнення двосторонніх відносин.

