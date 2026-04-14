"Нам треба мобілізуватися". Лукашенко сіє паніку серед своїх чиновників

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко вимагає від своїх чиновників мобілізуватися, щоб "пережити ці складні часи".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " БелТА ".

"Нам треба мобілізуватися зараз, щоб пережити ці складні часи. До того ж незрозумілі часи. Я як президент не знаю, до чого вас готувати. Ось працюємо, щоб жити. Одне гасло: "Працюємо, щоб жити". Не просто вижити, а щоб жити", - заявив Лукашенко.

Білоруський диктатор додав, що ніхто не знає, що буде далі і "що витворять сильні світу цього".

Нагадаємо, нещодавно Олександр Лукашенко видав абсурдну заяву про війну. Зокрема, він повідомив про підготовку його країни до війни, проте водночас наголосив, що "категорично проти" неї.

Зазначимо, у березні спецпредставник президента США Джон Коул прибув із візитом до Мінська, де зустрівся з Олександром Лукашенком. Вони обговорили можливий візит диктатора до Сполучених Штатів.

Крім того, Коул за підсумками переговорів у Білорусі сказав, що диктатор Лукашенко нібито дає "корисні поради" Дональду Трампу та його адміністрації щодо війни в Україні.