Зеленский об угрозе наступления из Беларуси: у россиян много больных и фантастических идей

14:19 23.04.2026 Чт
2 мин
Не хочется, чтобы эти идеи превратились в страшную реальность
aimg Татьяна Степанова
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)

У россиян очень много больных и фантастических идей, и не хочется, чтобы Беларусь была в них втянута.

Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил журналистам.

"Относительно угрозы наступления из Беларуси, смотрите. У русских очень много разных больных и фантастических идей", - сказал президент.

Поэтому, по его словам, очень не хочется, чтобы Беларусь была втянута в эти фантастические идеи, чтобы они превратили в страшную реальность.

Угроза со стороны Беларуси

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия снова попытается втянуть Беларусь в прямую войну против Украины.

По данным разведки, на территории республики продолжается подготовка инфраструктуры - белорусы строят дороги к украинской границе и налаживают артиллерийские позиции, что может свидетельствовать о подготовке к будущей эскалации.

Кроме того, комментируя действия Минска, президент предостерег режим белорусского диктатора Александра Лукашенко от ошибок.

Эксперты объяснили, что Зеленский намекнул на "венесуэльский сценарий" для Лукашенко, напомнив о неизбежности потери власти и ответственности в случае прямого вступления в конфликт на стороне РФ.

Ситуация обостряется и внутренними решениями внутри Беларуси. В частности, Лукашенко подписал указ о призыве офицеров запаса в Вооруженные силы и пограничные службы.

Такой шаг официально объясняют "плановыми мероприятиями", однако он происходит на фоне постоянных призывов диктатора к своим чиновникам "мобилизоваться" и готовиться к сложным временам.

В ЦПД отметили, что Россия готовит Беларусь к возможной эскалации, однако пока угрозы повторного вторжения с севера нет. Силы обороны полностью контролируют ситуацию на границе.

В то же время Лукашенко угрожает применить весь арсенал обороны, в том числе ядерное оружие, если соседние государства "нападут" на его страну.

