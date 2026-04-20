Лукашенко зібрався "захищатися" та пригрозив "всіма видами зброї" Україні та НАТО

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко погрожує застосувати весь арсенал оборони, зокрема ядерну зброю, якщо сусідні держави "нападуть" на його країну.

Про це білоруський диктатор заявив в інтерв’ю пропагандистському телеканалу RT, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Белта .

Лукашенко звернувся до сусідніх держав із попередженням про можливі наслідки, якщо вони, на його думку, вдадуться до "агресивних дій" проти Білорусі.

"Моє завдання попередити своїх сусідів: Естонію, Латвію, Литву, Польщу, можливо, якоюсь мірою Україну. Упаси їх Господь здійснити агресію проти Білорусі", - сказав він.

Диктатор стверджує, що Білорусь нібито не хоче війни, але готова "захищатися всіма доступними засобами" у разі нападу.

"Це не означає, що ми завтра ж, якщо почнеться там якесь протистояння, вдаримо ядерною зброєю по тих країнах, через які або з території яких буде скоєна на нас агресія. У нас достатньо іншої зброї, щоб протистояти цьому", - заявив він.

Також Лукашенко погрожує залученням Росії у війну.

"Якщо ми побачимо, що це загрожуватиме існуванню Білорусі, то не тільки ми, а й згідно з нашим договором з Російською Федерацією... Мало не здасться. І ми застосуємо все, що у нас є", - сказав він.