ua en ru
Пн, 20 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Лукашенко зібрався "захищатися" та пригрозив "всіма видами зброї" Україні та НАТО

11:15 20.04.2026 Пн
Диктатор зробив різки заяви щодо західних сусідів та України
aimg Ірина Глухова
Фото: Олександр Лукашенко, білоруський диктатор (Getty Images)

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко погрожує застосувати весь арсенал оборони, зокрема ядерну зброю, якщо сусідні держави "нападуть" на його країну.

Про це білоруський диктатор заявив в інтерв’ю пропагандистському телеканалу RT, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Белта.

Читайте також: Лукашенко призиває на службу офіцерів запасу: як це пояснили

Лукашенко звернувся до сусідніх держав із попередженням про можливі наслідки, якщо вони, на його думку, вдадуться до "агресивних дій" проти Білорусі.

"Моє завдання попередити своїх сусідів: Естонію, Латвію, Литву, Польщу, можливо, якоюсь мірою Україну. Упаси їх Господь здійснити агресію проти Білорусі", - сказав він.

Диктатор стверджує, що Білорусь нібито не хоче війни, але готова "захищатися всіма доступними засобами" у разі нападу.

"Це не означає, що ми завтра ж, якщо почнеться там якесь протистояння, вдаримо ядерною зброєю по тих країнах, через які або з території яких буде скоєна на нас агресія. У нас достатньо іншої зброї, щоб протистояти цьому", - заявив він.

Також Лукашенко погрожує залученням Росії у війну.

"Якщо ми побачимо, що це загрожуватиме існуванню Білорусі, то не тільки ми, а й згідно з нашим договором з Російською Федерацією... Мало не здасться. І ми застосуємо все, що у нас є", - сказав він.

РФ хоче втягнути Білорусь у війну

Нагадаємо, нещодавно Лукашенко під час наради сказав, що країна повинна бути готовою до повноцінних бойових дій. Також він підписав указ про призов офіцерів запасу до білоруської армії та прикордонної служби.

На цьому тлі Росія продовжує нарощувати використання ударних безпілотників у війні проти України. Для цього на території Білорусі, за наявною інформацією, розпочалося будівництво пунктів наземного управління для дронів великої дальності.

Президент України Володимир Зеленський повідомляв про зростання військової активності на білоруській території та нові спроби Росії втягнути Білорусь у війну проти України.

Варто здодати, що на початку повномасштабного вторгнення в Україну росіяни використовували білоруську територію для нанесення ударів по мирних українських містах.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Олександр Лукашенко НАТО Білорусь Війна в Україні
Новини
В Одесі в авто знайшли мертвим депутата міськради
В Одесі в авто знайшли мертвим депутата міськради
Аналітика
"Мені прилетіло в будинок". Репортаж із Дружківки, де воду черпають із калюж, а за людьми полюють КАБи
Юлія Акимова, Вероніка Марченко "Мені прилетіло в будинок". Репортаж із Дружківки, де воду черпають із калюж, а за людьми полюють КАБи