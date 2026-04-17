Лукашенко призиває на службу офіцерів запасу: як це пояснили

20:41 17.04.2026 Пт
Що передбачає указ білоруського диктатора?
aimg Іван Носальський
Фото: Олександр Лукашенко, білоруський диктатор (kremlin.ru)

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав указ про призов офіцерів запасу до Збройних сил і прикордонних служб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Белсат.

Читайте також: "Нам треба мобілізуватися". Лукашенко сіє паніку серед своїх чиновників

Згідно з указом диктатора, призову підлягають чоловіки віком до 27 років з-поміж офіцерів запасу, які не пройшли строкову військову службу, службу в резерві збройних сил і не мають права на відстрочку від призову.

Такі заходи "проводяться збройними силами РБ щорічно на плановій основі".

Білоруська влада запевнила, що таким чином вона хоче "підвищити рівень укомплектованості первинних військових посад офіцерського складу і забезпечити підготовку мобілізаційного резерву".

В указі немає деталей про те, яку саме кількість білоруських офіцерів запасу планується призвати.

Варто зауважити, що в березні в Білорусі розпочався призов чоловіків віком від 18 до 27 років на строкову військову службу. Він триватиме до травня.

РФ хоче втягнути Білорусь у війну

Нагадаємо, сьогодні, 17 квітня, президент України Володимир Зеленський після доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського заявив про те, що Росія знову спробує втягнути Білорусь у війну проти України.

За його словами, на білоруській території біля кордону з Україною вже облаштовують дороги та артилерійські позиції.

Варто зауважити, що на початку повномасштабного вторгнення в Україну росіяни використовували білоруську територію для нанесення ударів по мирних українських містах.

Чи обваляться ціни на АЗС в Україні після заяви Ірану: прогноз експерта
"Мені прилетіло в будинок". Репортаж із Дружківки, де воду черпають із калюж, а за людьми полюють КАБи
Юлія Акимова, Вероніка Марченко "Мені прилетіло в будинок". Репортаж із Дружківки, де воду черпають із калюж, а за людьми полюють КАБи