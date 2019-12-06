Зеленский впервые выступил на ток-шоу: о чем говорил президент

Президент Украины Владимир Зеленский впервые выступил на ток-шоу. В предверии нормандской встречи глава государства рассказал о подготовке переговоров и о своем видении урегулирования ситуации на Донбассе, подробнее - в материале РБК-Украина.

Зеленский пришел в студию "Свободы слова Савика Шустера" в военной одежде, отметив, что приехал в студию сразу как вернулся с фронта, где поздравлял военных с Днем Вооруженных сил Украины.

О нормандской встрече

Президент Украины отметил, что на встрече "нормандской четверки" Украина будет на равных со всеми участниками.

"Я не люблю быть"между", я не хочу, чтобы Украина была "между". Я очень не хочу, чтобы Украина была блюдом, которое подают большим боссам, я хочу, чтобы мы тоже сидели за этим столом и были равноправной страной" , - отметил он, добавив, что Украина будет на встрече "на равных - не блюдом".

"Я ничего не боюсь, я хочу просто... 20 раз все говорили, что будет прекращен огонь и 20 раз это ничем не закончилось, поэтому, для меня самое главное не с чем я поеду, а с чем я вернусь домой. Если мы идем по Минску, обмен - что такое всех на всех, сколько людей мы можем вернуть домой и когда. Второй вопрос - если прекращении огня, кто за это несет ответственность. Мы будем говорить не в минском формате, будем смотреть глаза в глаза с президентом РФ. Я хочу верить, что и Германия, и Франция будут нас поддерживать,а если как-то пойдет не так, то я сделаю все, чтобы они были на нашей стороне", - сказал он.

Зеленский: встреча в нормандском формате - это уже победа

"Мы понимаем, что все не удастся. Встреча - это уже победа, с 2016 года не было диалога. Самое главное - мне очень важно... Мы говорили с президентом РФ по телефону, но я хочу увидеть человека. Я хочу привезти с "Нормандии" понимание и ощущение, что действительно все хотят постепенно закончить эту трагическую войну. Я это смогу точно понять за столом", - подчеркнул Зеленский.

"Чего мне бояться? Я не продаю нашу страну никому, никогда, ни за что", - добавил он.

О встрече с Путиным

Президент Украины подтвердил, что в Париже он проведет двустороннюю встречу с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

"Да, (планируется - ред.) все двусторонние встречи будут у всех президентов. У всех", - заявил Зеленский, отвечая на прямой вопрос о его встрече с Путиным.

О "красных линиях"

Глава государства отметил, что есть спорные вопросы, но акцентировал, что никто не хочет капитуляции.

"Мне очень нравится, что среди этой тройки Петр Порошенко, Юлия Тимошенко и Святослав Вакарчук. Мне нравится, что бывший президент не согласен с тем, что сам подписал... Никто не хочет капитуляции. Какие-то детали - да, мы все это понимаем... Моя позиция (по границе, - ред.), в момент выборов Украина должна полностью контролировать границу. Как договориться? Будет очень сложно. Политика любит тишину. Если я сейчас я вам расскажу все детали, я буду без оружия за столом, где некоторые люди будут вооружены. Поэтому, некоторые детали я не хочу рассказывать", - отметил Зеленский

Он также прокомментировал возможный диалог с главарями ОРДЛО, отметив, что их представители есть в рамках переговоров контактной группы в Минске, но президент с ними разговаривать не будет.

О "ментальной стене"

"Ситуация на КПВВ. Мы - украинцы, со всеми людьми мы должны разговаривать. Я думаю, что в ТКГ у нас должны быть представители Донбасса, которые приехали в Киев. Пусть они приедут в Минск и скажут, почему они переехали, что произошло", - подчеркнул президент.

Зеленский добавил, что люди хотят мира и он это понимает.

"Стена. Я не хочу сейчас говорить об этих политиках (которые это предлагают, - ред.). А что, сейчас нет стены? Она есть. Есть минная стена. Самое страшное - это ментальная стена. Люди не понимают, что происходит. Я понимаю, и поэтому и едем на встречу. Как-то будем давить, толкнем это ", - сказал он.

О выборах на Донбассе

"Выборы местные проводятся одновременно по законам Украины на всей территории Украины. Да, это наша идея", - сказал Зеленский, говоря о местных выборах осенью 2020 года.

"Я точно буду говорит о границе, у нас другой план по границы, каким образом это передается и когда", - добавил он.

Вместе с тем, на уточняющий вопрос по изменению минских соглашений по вопросу границы Зеленский отказался отвечать, отметив, что "кто-то может сорвать встречу в нормандском формате".

Он также добавил, что в будущем будет рассматриваться вопрос по амнистии "людей, у которых нет рук в крови".

Об особом статусе ОРДЛО

Зеленский отметил, что закон об особом статусе есть и он действует до 31 декабря 2019 года.

"Продлевать ли этот закон, это можно сделать только после возвращения из "Нормандии", если мы увидим шаги навстречу, тогда можно будет говорит об этом законе", - добавил он.