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Ментальная стена: Зеленский прокомментировал ситуацию на Донбассе

Новости » Политика     06.12.2019 - 21:34
Ментальная стена: Зеленский прокомментировал ситуацию на Донбассе
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Среди пожилого населения существует ментальная стена

Между мирной территорией Украины и оккупированным Донбассу сейчас есть ментальная стена. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина", передает РБК-Украина.

По словам Зеленского, ментальная стена существует из-за различий в поколениях.

"С кем я разговаривал, говорят, например, если не договоритесь какие планы? Стена? Я не хочу говорить об этих политиков. Я говорю а сейчас что нет стены? Она есть, она живая и гибнут люди. Есть минная стена. А самая страшная - ментальная стена. Много людей преклонного возраста ментально советские. Они в целом не понимают, что происходит", - заявил Зеленский.

Глава государства выразил надежду, что переговоры на нормандской встречи помогут сломать стены в Украине.

"Поэтому и едем на встречу, я верю, что возможно будем давить - толкнем это", - добавил он.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что по словам Зеленского, на встрече в нормандской формате Украина будет сидеть за столом на равных с другими участниками встречи. Как сказала президент, Украина не будет "блюдом для больших боссов".

Также сообщалось, что Зеленский считает необходимым участие в Трехсторонней контактной группы в Минске представителей Донбасса из числа населения. По словам президента, много людей, которые живут на оккупированных территориях Донбасса не хотят войны.

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