Зеленский подтвердил встречу с Путиным

Фото: Владимир Зеленский и Владимир Путин (коллаж РБК-Украина)

По словам президента, двусторонние встречи будут у всех лидеров "нормандской четверки"

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что проведет двухстороннюю встречу с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом он сообщил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина", передает РБК-Украина.

По его словам, двусторонние встречи будут у всех лидеров "нормандской четверки".

"Да, (планируется - ред.) все двусторонние встречи будут у всех президентов. У всех", - заявил Зеленский.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путин на полях нормандского саммита планирует провести личную встречу со всеми лидерами "четверки". Также он заявил, что Москва испытывает очень сдержанный оптимизм по выстраиванию российско-украинских отношений в связи с предстоящей встречей Путина и Зеленского.

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва испытывает очень сдержанный оптимизм в отношении выстраивания российско-украинских отношений в связи с предстоящей встречей Путина и Зеленского.

Отметим, ожидается, что разговор Зеленского и Путина будет неформальной и может длиться от 30 минут до 1,5 часа, в зависимости от графика основных переговоров нормандской четверки. На этой неделе в видеообращении президент Украины сообщил, что диалог с Россией необходим для прекращения конфликта на Донбассе.