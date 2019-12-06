Зеленський вперше виступив на ток-шоу: про що говорив президент

Президент України Володимир Зеленський вперше виступив на ток-шоу. Перед нормандською зустріччю глава держави розповів про підготовку переговорів і про своє бачення врегулювання ситуації на Донбасі, детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

Зеленський прийшов у студію "Свободи слова Савіка Шустера" у військовому одязі, зазначивши, що приїхав у студію одразу як повернувся з фронту, де вітав військових з Днем Збройних сил України.

Про нормандську зустріч

Президент України зазначив, що на зустрічі "нормандської четвірки" Україна буде на рівних з усіма учасниками.

"Я не люблю бути "мєжду", я не хочу, щоб Україна була "мєжду". Я дуже не хочу, щоб Україна була стравою, яку подають великим босам, я хочу, щоб ми теж сиділи за цим столом і були рівноправною країною", - зазначив він, додавщи, що Україна буде на зустрічі "на рівних - не стравою".

"Я нічого не боюсь, я хочу просто...20 раз всі говорили, що буде припинено вогонь і 20 раз це нічим не закінчилось, тому, для мене найголовніше не з чим я поїду, а з чим я повернуся додому. Якщо ми йдемо по Мінську, обмін - що таке всіх на всіх, скільки людей ми можемо повернути додому і коли. Друге питання - якщо припинення вогню, хто за це несе відповідальність. Ми будемо говорити не в мінському форматі, будемо дивитися очі в очі з президентом РФ. Я хочу вірити, що і Німеччина, і Франція будуть нас підтримувати, а якщо якось піде не так, то я зроблю все, щоб вони були на нашій стороні", - сказав він.

Зеленський: зустріч у нормандському форматі - це вже перемога

"Ми розуміємо, що все не вдастся. Зустріч - це вже перемога, з 2016 року не було діалогу. Найголовніше - мені дуже важливо...Ми говорили з президентом РФ по телефону, але я хочу побачити людину. Я хочу привезти з "Нормандії" розуміння і відчуття, що дійсно всі хочуть поступово закінчити цю трагічну війну. я це зможу точно зрозуміти за столом", - наголосив Зеленський.

"Чого мені боятися? Я не продаю нашу країну нікому, ніколи, ні за що", - додав він.

Про зустріч з Путіним

Президент України підтвердив, що в Парижі він проведе двосторонню зустріч з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним.

"Так, (планується - ред.) всі двосторонні зустрічі будуть у всіх президентів. У всіх", - заявив Зеленський, відповідаючи на пряме запитання щодо його зустрічі з Путіним.

Про "червоні лінії"

Глава держави зазначив, що є спірні питання, але зауважив, що ніхто не хоче капітуляції.

"Мені дуже подобається, що серед цієї трійки Петро Порошенко, Юлія Тимошенко і Славко Вакарчук. Мені подобається, що колишній президент не згоден з тим, що сам підписав...Ніхто не хоче капітуляції. Якісь деталі - так, ми все це розуміємо...Моя позиція (щодо кордону, -ред.), в момент виборів Україна повинна повністю контролювати кордон. Як домовитися? Буде дуже складно. Політика любить тишу. Якщо я зараз я вам розкажу всі деталі, я буду без зброї за столом, де деякі люди будуть озброєні. Тому, деякі деталі я не хочу розповідати", - зазначив Зеленський

Він також прокоментував можливий діалог з ватажками ОРДЛО, зазначивши, що їхні представники є в рамках переговорів контактної групи у Мінську, але президент з ними розмовляти не буде.