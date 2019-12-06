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Зеленский о нормандской встрече: на равных, не блюдом

Новости » Политика     06.12.2019 - 21:20
Зеленский о нормандской встрече: на равных, не блюдом
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Украина не будет "блюдом для больших боссов"

На встрече в нормандской формате Украина будет сидеть за столом на равных. Об этом заявил президент Украины Володимр Зеленский в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина", передает РБК-Украина.

Глава государства подчеркнул, что Украина на нормандские встречи не будет "блюдом, которое подают большим боссам, а будет на уровне с другими участниками переговоров".

"Я очень не хочу, чтобы Украина была страной между. Во-первых, с самого начала. С этим предложением я шел на выборы. Мы хотим вернуть людей и наши территории", - заявил Зеленский.

Он отметил, что возвращение пленных было сигналом того, что РФ готова к разговору.

Ранее РБК-Украина писало, что в РФ заявили о прогрессе в выполнении решений нормандской встречи. По словам главы российского МИД Сергея Лаврова, Зеленский проявил волю к тому, чтобы добиться мира на Донбассе.

Также РБК-Украина писало, что Владимир Зеленский на нормандской встрече в Париже выдвинет условия прямых переговоров с отдельными районами Донецкой и Луганской областей. Зеленский предложит заменить представителей ОРДЛО в контактной группе.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийНормандский формат
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