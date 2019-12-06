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Зеленский: на нормандской встрече я буду без оружия за столом

Новости » Политика     06.12.2019 - 21:34
Зеленский: на нормандской встрече я буду без оружия за столом
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Вернуть свои границы будет очень сложно

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время нормандской встречи 9 декабря будет без оружия за столом. Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина".

По его словам, договориться о возвращении контроля Украины за своей границей будет очень сложно. Но без этого выборы на Донбассе невозможно провести.

"Моя позиция очень простая. В момент выборов, когда они произойдут на временно оккупированном Донецке и Луганске, в этот момент Украина должна полностью контролировать украинскую границу. Я уверен в этом. Да. Договориться об этом будет очень сложно. Это является правдой. Но вы знаете, деньги любят тишину, и то, что я понял за эти 6 месяцев, политика любит молчание. Я буду без оружия за столом, за которым некоторые люди будут вооружены, поэтому если можно некоторые детали я не хочу рассказывать", - заявил Зеленский.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, чего нужно бояться на нормандськой встрече. Хуже всего - это безрезультативные переговоры, главное результат.

Также Зеленский подтвердил, что проведет двухстороннюю встречу с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Зеленский рассказал чего боится на нормандских переговорах Зеленский подтвердил встречу с Путиным
Новости Украины Владимир ЗеленскийНормандский формат
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