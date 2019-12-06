Выборы на Донбассе пройдут вместе с общенациональными, - Зеленский

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Выборы в Украине пройдут одновременно на всей территории

Выборы на Донбассе должны пройти вместе с выборами на всей территории Украины осенью 2020 года. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина", передает РБК-Украина.

Отвечая на вопрос, планируется ли проведение выборов на Донбассе вместе с общенациональными выборами осенью 2020 года, президент ответил "это правда".

"Потому что ощущение того, что мы одна страна и там наши люди, должно начинаться даже с этого момента. Выборы местные по законам Украины проводятся одновременно на всей территории Украины. Да, это наша идея. Я хотел с ней ехать, но все уже знают", - заявил Зеленский.

Напомним, ранее сообщалось, что выборы на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей будут проведены только после деоккупации и по украинскому законодательству. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, главным условием является деоккупация.

Также РБК-Украина писало, что Зеленский заявил о том, что во время нормандской встречи 9 декабря будет без оружия за столом. По его словам, вернуть свои границы будет очень сложно.