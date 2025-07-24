Зеленський вніс у Раду законопроект з нормами про незалежність НАБУ і САП

Законопроект, по суті, скасовує урізання повноважень антикорупційних органів. А також містить низку нововведень.

Президент пропонує повернути до визначення керівника органу прокуратури заступника генпрокурора - керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (для прокурорів САП).

Відкочуються повноваження генерального прокурора. Тепер він не зможе витребувати матеріали досудових розслідувань у підрозділів детективів та підрозділів внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро.

Генпрокурору забороняється доручати досудове розслідування справи із підслідності НАБУ іншому органу. Окрім випадків наявності об'єктивних обставин, які виключають можливість розслідування з боку бюро в умовах воєнного стану, - тоді рішення приймає керівник САП або особисто генпрокурор.



Детектив НАБУ буде зобов’язаний виконувати доручення та вказівки лише прокурора САП, які надаються у письмовій формі.

Що кардинально зміниться для НАБУ та САП

Після набуття чинності законом внутрішній контроль НАБУ, САП, БЕБ, Офісу генпрокурора, Держбюро розслідувань, Нацполіції за погодженою з СБУ методологією мають не рідше одного разу на два роки пропускати працівників своїх відомств через поліграф.

Протягом шести місяців Служба безпеки України має провести додаткову перевірку працівників вищезгаданих органів з доступом до держтаємниці щодо дій на користь держави-агресора.

Крім того, Офіс генпрокурора та Мін'юст мають посилити роботу з розшуку та екстрадиції із зарубіжних країн осіб, які ховаються від слідства чи відбування покарання. Кабінет міністрів упродовж трьох місяців підготує законодавчі зміни.

Також органи повинні посилити роботу з розшуку та повернення з-за кордону активів, одержаних злочинним шляхом.

Кабмін протягом одного місяця також має подати правки щодо заборони виїзду працівників НАБУ за кордон, крім випадків службових відряджень.

Що Зеленський казав про законопроект

Вчора президент заявив, що запропонує Верховній Раді законопроект, який "забезпечить силу системі правопорядку."

"Не буде жодного російського впливу чи втручання в діяльність органів правопорядку, і - дуже важливо всі норми для незалежності антикорупційних інституцій будуть", - сказав президент.

За його словами, у законопроекті будуть пропозиції від групи керівників правоохоронних та антикорупційних органів, а також від генпрокурора.

"Це буде президентський законопроект, і ми реалізуємо це в рамках нашої стратегії трансформації держави", - заявив Зеленський.

Згодом народний депутат Ярослав Железняк заявив, що Верховна Рада терміново збереться наступного тижня, щоб розглянути законопроект про незалежність НАБУ і САП.

За інформацією джерел РБК-Україна в парламенті, поки визначеності з датою розгляду цього проекту немає.

Законопроект про НАБУ і САП

Минулого понеділка Служба безпеки України провела перевірку у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі щодо дотримання вимог законодавства про державну таємницю. У той самий період обшуки відбулися й у детективів НАБУ - під приводом "нейтралізації російського впливу".

А вже вчора Верховна Рада ухвалила законопроект №12414, який передбачає скорочення повноважень НАБУ та САП.

Зокрема відповідно до документа:

генпрокурор отримає повноваження закривати провадження на підставі клопотання сторони захисту;

генпрокурор зможе особисто підписувати повідомлення про підозру високопоставленим чиновникам;

керівник САП втрачає право входити до складу групи прокурорів - це вирішуватиме тільки генпрокурор.

Ввечері, 22 липня, Зеленський все ж підписав закон.

Протести через закон

Прийняття та підписання закону викликало значний резонанс у суспільсва. Зокрема, перед розглядом законопроекту антикорупційні відомства закликали народних депутатів не підтримувати документ.

Ввечері понеділка, 22 липня, у Києві та низці міст українці почали виходити на протести із закликом ветувати закон.

Втім, Головне управління розвідки Міноборони України заявило, що російські спецслужби і пропагандисти вивчають ситуацію навколо протестів в Україні проти резонансного закону про урізання повноважень НАБУ і САП. Зокрема, ворог може вдатися до провокацій.

При цьому у Центрі протидії дезінформації зазначили, що РФ вже перекручує зміст мітингів. А російська пропаганда взагалі використовує "фотошоп" та підробляє фото з мітингів, намагаючись вдати, що протести йдуть саме проти президента України Володимира Зеленського.