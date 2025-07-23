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Рада розгляне законопроєкт про незалежність НАБУ і САП наступного тижня, - нардеп

Київ, Середа 23 липня 2025 20:44
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Рада розгляне законопроєкт про незалежність НАБУ і САП наступного тижня, - нардеп Фото: Рада збереться наступного тижня для розгляду законопроекту про НАБУ (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Верховна Рада терміново збереться наступного тижня, щоб розглянути законопроєкт про незалежність НАБУ і САП.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Ярослава Железняка в Telegram, нардепа Олексія Гончаренка в Telegram та інформацію джерел.

За словами Железняка, наступного тижня Раду зберуть, щоб скасувати резонансні норми про урізання повноважень НАБУ і САП.

Він розповів про плани зареєструвати законопроєкт, щоб скасувати скандальні норми. Для цього зібрано вже 45 підписів.

Зі свого боку Гончаренко підтвердив, що Рада збереться наступного тижня. Планується, що парламентарії розглядатимуть законопроект президента України Володимира Зеленського про незалежність НАБУ і САП.

За інформацією джерел РБК-Україна в парламенті, поки визначеності з датою розгляду цього проекту немає.

Обіцянка Зеленського

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що в Раду внесуть президентський законопроєкт, який посилить незалежність антикорупційних органів.

Це сталося наступного дня після того, як незалежність НАБУ і САП урізали скандальним законом.

У Євросоюзі, реагуючи на нововведення, підкреслили, що вступ України до блоку залежить від незалежності антикорупційних органів.

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Володимир Зеленський НАБУ САП Верховна рада
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