Росія хоче скористатися протестами проти закону про НАБУ: деталі від ГУР

Російські спецслужби і пропагандисти вивчають ситуацію навколо протестів в Україні проти резонансного закону про урізання повноважень НАБУ і САП. Ворог може вдатися до провокацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони України в Telegram і керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка в Telegram .

Як зазначили в ГУР, Росія може скористатися протестами для "підриву здатності України продовжувати опір повномасштабній агресії".

"Росія має намір дискредитувати Україну у світі, щоб послабити або зруйнувати підтримку Заходу збройної боротьби з агресором", - додали в розвідці.

Там вважають, що росіяни хочуть скористатися суспільним невдоволенням, щоб максимально загострити ситуацію за допомогою ресурсів впливу, зокрема інформаційних.

Не виключені провокації, за допомогою яких Кремль хоче підняти градус протестів, посилити поляризацію і хаотизацію українського суспільства.

У ГУР закликали до виваженості в оцінках і діях.

Інформація ЦПД

Зі свого боку Коваленко розповів, що росіяни вже перекручують зміст мирних мітингів в Україні.

"Вони намагаються подавати інформацію так, що українці нібито вийшли вимагати від влади капітуляції і розганяють цю інформацію через свої мережі на Заході", - уточнив він.

За його словами, зазвичай за такі кампанії відповідає Служба зовнішньої розвідки РФ на чолі з Сергієм Наришкіним. Він отримує завдання від першого заступника керівника Адміністрації президента РФ Сергія Кирієнка.