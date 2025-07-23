Росія підробила фото з протестів у Києві, щоб видати учасників за капітулянтів

Російська пропаганда підробляє фото з протестів проти закону про НАБУ в Києві. Так ворог хоче створити видимість готовності українців до капітуляції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації в Telegram .

Перший фейк

Російські пропагандисти поширили в мережі підроблене фото протестів у Києві, на якому один з учасників тримає плакат із написом "ZOV" (символи російської агресії).

Фото: фейк про протести в Києві (t.me/CenterCounteringDisinformation)

Центр верифікував зображення і повідомляє, що це фотошоп, створений для того, щоб виставити українців нібито готовими до капітуляції. На справжньому плакаті був зовсім інший напис", - наголосили в ЦПД.

Другий фейк

Також росіяни в мережі поширюють інформацію, що СБУ в Дніпрі просить "справжніх патріотів" доносити на учасників протестів проти закону про НАБУ.

Натомість за це нібито обіцяють "промокод на піцу".

У ЦПД наголосили, що такі чутки не відповідають дійсності.

У Центрі пояснили, що такі фейки - чергова спроба росіян посіяти розбрат і розкол в українському суспільстві на тлі чутливих тем.