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Росія підробила фото з протестів у Києві, щоб видати учасників за капітулянтів

Середа 23 липня 2025 18:31
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Росія підробила фото з протестів у Києві, щоб видати учасників за капітулянтів Фото: у Києві пройшли протести проти закону про НАБУ та САП (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Російська пропаганда підробляє фото з протестів проти закону про НАБУ в Києві. Так ворог хоче створити видимість готовності українців до капітуляції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації в Telegram.

Перший фейк

Російські пропагандисти поширили в мережі підроблене фото протестів у Києві, на якому один з учасників тримає плакат із написом "ZOV" (символи російської агресії).

Росія підробила фото з протестів у Києві, щоб видати учасників за капітулянтівФото: фейк про протести в Києві (t.me/CenterCounteringDisinformation)

Центр верифікував зображення і повідомляє, що це фотошоп, створений для того, щоб виставити українців нібито готовими до капітуляції. На справжньому плакаті був зовсім інший напис", - наголосили в ЦПД.

Другий фейк

Також росіяни в мережі поширюють інформацію, що СБУ в Дніпрі просить "справжніх патріотів" доносити на учасників протестів проти закону про НАБУ.

Натомість за це нібито обіцяють "промокод на піцу".

У ЦПД наголосили, що такі чутки не відповідають дійсності.

У Центрі пояснили, що такі фейки - чергова спроба росіян посіяти розбрат і розкол в українському суспільстві на тлі чутливих тем.

Протести в Україні

Нагадаємо, українці вийшли на протести після того, як Верховна Рада ухвалила закон про НАБУ і САП.

Закон надає генеральному прокурору право доступу до всіх справ НАБУ і можливість ділитися цим доступом з іншими прокурорами.

Крім того, генпрокурор зможе давати офіційні вказівки детективам НАБУ, а в разі їх невиконання - змінювати підслідність справ, передаючи їх до інших правоохоронних органів.

Детальніше про новий закон - у матеріалі РБК-Україна.

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