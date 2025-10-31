Зеленський відповів на заяви РФ про оточення Покровська: що каже президент

Ситуація на фронті

Минулого тижня, російський диктатор Володимир Путін провів нараду у пункті управління об’єднаного угруповання військ, де його запевнили, що на деяких напрямках українські війська нібито потрапили в оточення.

Йшлося про Покровський та Куп’янський напрямки.

Того ж дня український президент Володимир Зеленський спростував ці заяви, назвавши їх "повною брехнею". 28 жовтня ЗСУ також офіційно спростували повідомлення Росії про оточення Куп’янська.

Але вже цієї середи, 29 жовтня, Путін знову заявив про нібито оточення Куп’янська. Диктатор висловив бажання запросити іноземних журналістів у місто, щоб вони все побачили на власні очі.

Ввечері того ж дня українські військові повідомили, що в Куп’янську та його околицях йдуть важкі бої. Заяви РФ про нібито оточення українських військ вони назвали "вигадкою та фантазією".

Варто зазначити, що вчора головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відреагував на заяви РФ про "блокування" Покровська і Куп’янська.

Детальніше про те, яка нині ситуація по різних напрямках фронту, можна дізнатись в оновленому звіті Генерального штабу ЗСУ.

Втрати росіян

Варто зазначити, що українські воїни завдають військам ворога відчутних втрат у живій силі та техніці, активно підриваючи наступальний потенціал ворога у тилу.

Загалом втрати російських загарбників за минулу добу склали майже тисячу осіб.

Також українські воїни знешкодили значну кількість ворожої техніки.