Путіну доповіли про нове "оточення" ЗСУ на кількох напрямках

Російський диктатор Володимир Путін провів нараду в одному з пунктів управління об’єднаного угруповання військ. Там його запевнили, що на кількох напрямках ЗСУ потрапили в оточення росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС .

Російські ЗМІ повідомили, що Путін відвідав один із пунктів управління об'єднаного угруповання військ. Там він провів нараду з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим і командувачами угрупованнями, які доповіли про ситуацію на лінії зіткнення.

Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков зазначив, що, за даними російських командувачів, на Куп'янському напрямку в оточенні перебуває до 5 тисяч військових ЗСУ, а на Червоноармійському - 5,5 тисяч військових.