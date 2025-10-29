Путін виступив з абсурдною заявою про Покровськ і Куп'янськ: що вигадав диктатор

Російський диктатор Володимир Путін виступив з абсурдною заявою щодо бажання запросити журналістів іноземних ЗМІ у Покровськ і Куп'янськ, щоб нібито продемонструвати оточення українських військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву російського диктатора.