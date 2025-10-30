Сирський відреагував на заяви РФ про "блокування" Покровська і Куп’янська

На Покровському напрямку тривають запеклі бої. Ворожа піхота намагається закріпитися в міській забудові, уникаючи прямих зіткнень, а українські сили проводять ударно-пошукові дії та вдосконалюють оборонні позиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського.

"​Противник нарощує активність у районі Покровсько-Мирноградської агломерації. Тому знову побував на цьому важливому напрямку", - зазначив Сирський.

На фоні цього він зустрівся з командирами армійських корпусів, військових частин та підрозділів, що стримують чисельно переважаючу ворожу навалу.

Блокування Сил оборони України немає

Сирський розповів, що сьогодні заслухав доповіді щодо поточної обстановки, наявних потреб, вислухав пропозиції. Ситуація, за його словами, складна, але заяви російської пропаганди про нібито "блокування" Сил оборони України в Покровську, як і в Куп'янську, не відповідають дійсності.

"Разом з тим, у Покровську ворожа піхота, уникаючи боєзіткнень, накопичується в міській забудові, змінює місця перебування, тож першочергове завдання - виявити її і знищити", - додав він.

Головнокомандувач наголосив, що у таких умовах вкрай важлива якісна робота наших розвідувальних та ударних дронів.

"Крім БпС, у місті проводять ударно-пошукові дії та виконують завдання для ліквідації противника групи ДШВ, штурмових полків, ССО, ЦСпП ВСП, СБУ, Національної гвардії, Національної поліції України та інші", - додав він.

Він також зазначив, що військові працюють над посиленням стійкості оборони на Покровському напрямку.

Сирський звернувся до командирів

"Тут важливі: якісна взаємодія між підрозділами, забезпечення їх усім необхідним, у тому числі відповідно до додаткових потреб; чітке та скоординоване виконання поставлених завдань. Кожен командир, незалежно від рівня, повинен організувати якісне виконання завдань. Суворо попередив командирів про недопущення безвідповідальності. За це буду вживати жорсткі міри аж до зняття з посад", - підкреслив Сирський.

Він також віддав необхідні розпорядження, а у контексті покращення логістики окремо визначив завдання щодо посилення захисту маршрутів забезпечення та евакуації.

"Також прийнято низку інших рішень. Усі рішення приймаються оперативно. В їх основі лежить дотримання розумного балансу між цілями і спроможностями. Але пріоритет - збереження життя наших воїнів", - підкреслив головнокомандувач.

Добропільська операція

Сирський окремо відзначив, що триває Добропільська операція. Станом на сьогодні, за його даними, штурмові підрозділи на окремих напрямках просунулись ще від 200 м до 550 м.

Загалом за час цієї операції звільнено 186.8 км² української території, 246.8 км² - зачищено від ДРГ противника.

"Дякую всім солдатам, сержантам і офіцерам, які б'ють ворога, професійно виконуючи свої завдання. Стримуємо ворога всіма доступними методами. Працюємо далі для спільної мети", - підсумував він.