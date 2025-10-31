Ворог втратив 970 військових і понад 850 одиниць техніки, - дані Генштабу ЗСУ
Українські війська продовжують завдавати значних втрат російським силам на фронті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ, який щодня звітує про бойові втрати противника.
Так, за останню добу, 30 жовтня 2025 року, українські захисники знищили близько 970 російських військових. Таким чином, загальні бойові втрати окупантів у живій силі за весь період війни становлять приблизно 1 141 830 осіб.
Окрім особового складу ворожої армії, напередодні, 30 жовтня, українські воїни ліквідували:
- 5 російських танків;
- 5 бойових броньованих машин;
- 39 артилерійських систем;
- 2 РСЗВ;
- один засіб ППО;
- 648 БпЛА оперативно-тактичного рівня.
Загальні бойові втрати російських військ з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року по 31 жовтня 2025 року орієнтовно складають:
- танки: 11 310 (+5);
- бойові броньовані машини: 23 519 (+5);
- артилерійські системи: 34 128 (+39);
- РСЗВ: 1 533 (+2);
- засоби ППО: 1 233 (+1);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 76 355 (+648);
- крилаті ракети: 3 917 (+37);
- автомобільна техніка та автоцистерни: 66 111 (+118)
Ці дані свідчать про сталі високі втрати російських сил, незважаючи на значні ресурси та техніку, що вони продовжують задіювати у бойових діях.
Втрати включають як поранених і вбитих, так і знищену техніку, що підкреслює системні проблеми російської армії у веденні бойових операцій.
Нагадаємо, 30 жовтня українські підрозділи успішно відбивали спроби ворога просунутися на нашу територію, завдаючи ударів по позиціях окупантів.
За минулу добу російські війська здійснили два ракетні та 59 авіаударів, випустивши 53 ракети та 105 керованих бомб, використали 4208 дронів-камікадзе та провели 3003 обстріли українських позицій і населених пунктів.