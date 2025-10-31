Ворог втратив 970 військових і понад 850 одиниць техніки, - дані Генштабу ЗСУ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ , який щодня звітує про бойові втрати противника.

Так, за останню добу, 30 жовтня 2025 року, українські захисники знищили близько 970 російських військових. Таким чином, загальні бойові втрати окупантів у живій силі за весь період війни становлять приблизно 1 141 830 осіб.

Окрім особового складу ворожої армії, напередодні, 30 жовтня, українські воїни ліквідували:

5 російських танків;

5 бойових броньованих машин;

39 артилерійських систем;

2 РСЗВ;

один засіб ППО;

648 БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Загальні бойові втрати російських військ з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року по 31 жовтня 2025 року орієнтовно складають:

танки: 11 310 (+5);

бойові броньовані машини: 23 519 (+5);

артилерійські системи: 34 128 (+39);

РСЗВ: 1 533 (+2);

засоби ППО: 1 233 (+1);

БпЛА оперативно-тактичного рівня: 76 355 (+648);

крилаті ракети: 3 917 (+37);

автомобільна техніка та автоцистерни: 66 111 (+118)

Ці дані свідчать про сталі високі втрати російських сил, незважаючи на значні ресурси та техніку, що вони продовжують задіювати у бойових діях.

Втрати включають як поранених і вбитих, так і знищену техніку, що підкреслює системні проблеми російської армії у веденні бойових операцій.