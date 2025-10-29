ua en ru
Ср, 29 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Вигадки і фантазії. У ЗСУ спростували заяву Путіна про нібито оточення Куп’янська

Україна, Середа 29 жовтня 2025 16:32
UA EN RU
Вигадки і фантазії. У ЗСУ спростували заяву Путіна про нібито оточення Куп’янська Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Заява російського диктатора Володимира Путіна про нібито оточення Куп'янська є "вигадкою та фантазією". В неї не повірять навіть самі росіяни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Угруповання об'єднаних сил.

Українські захисники повідомили, що в Куп’янську та його околицях йдуть важкі бої, окупанти намагаються закріпитись в північній частині міста.

"Втім, будь-які заяви про "оточення" там українських військ є вигадкою та фантазією, що не спирається на жодні фактичні дані на місцях", - йдеться у заяві.

Бійці ЗСУ також покепкували з російського диктатора, і зазначили, що в його брехню не повірять навіть "його вірна аудиторія та російські еліти".

"Якби російський диктатор Володимир Путін не був військовим злочинцем, можна було б висловити жаль, що на старості років він вкотре змушений виставляти себе на посміховисько і повторювати за власними генералами брехню", - пишуть українські військові.

Заяви РФ про оточення військ ЗСУ

Нагадаємо, сьогодні, 29 жовтня, російський диктатор зробив абсурдну заяву про нібито оточення Куп’янська. Він висловив бажання запросити іноземних журналістів у місто, щоб вони все побачили на власні очі.

Раніше, 26 жовтня, Путіна під час наради з військовими запевнили, що на кількох напрямках ЗСУ потрапили в оточення росіян. Відомо, що йшлося про Покровський та Куп'янський напрямки.

В той же день президент України Володимир Зеленський спростував цю інформацію. Вчора, 28 жовтня, у ЗСУ також спростували заяви російських загарбників про оточення Куп’янська.

Зазначимо, українські захисники повідомили, що ситуація у районі Покровської агломерації залишається складною. Росіяни намагаються оточити місто, ведуть штурмові дії, застосовують дрони та КАБи у спробах перервати логістику Сил оборони.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Збройні сили України Війна в Україні
Новини
Нічна атака в Криму: СБУ знищила "Панцир-С2", дві нафтобази та дві РЛС, - джерела
Нічна атака в Криму: СБУ знищила "Панцир-С2", дві нафтобази та дві РЛС, - джерела
Аналітика
Праві наступають. Хто переможе на виборах в Нідерландах і чи загрожує це Україні
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна Праві наступають. Хто переможе на виборах в Нідерландах і чи загрожує це Україні