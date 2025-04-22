Зеленський відповів, чи зустрінеться з Трампом у Ватикані

Смерть Папи Римського та його похорон у Ватикані

Нагадаємо, вранці 21 квітня стало відомо, що помер Папа Римський Франциск.

Вже під вечір Ватикан повідомив офіційну причину смерті понтифіка. За їх даними, у Франциска стався інсульт, після якого він впав у кому та помер.

Похорони Папи Римського Франциска відбудуться в суботу 26 квітня о 10:00 ранку за місцевим часом, об 11:00 за Києвом.

Президент України Володимир Зеленський сьогодні повідомив, що відвідає похорони Папи Римського.

Президент США Дональд Трамп також планує приїхати на похорон понтифіка в Римі. Він прибуде на поховання разом зі своєю першою леді Меланією Трамп.

Більше про поховання Папи Римського - у матеріалі РБК-Україна.

Сварка Зеленського і Трампа

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський перебував з візитом у Вашингтоні 28 лютого. Тоді у нього відбулася зустріч з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі.

Однак два лідери посварилися під час спілкування з журналістами.Трамп різко відреагував на заяву Зеленського про те, що наслідки війни Росії проти України відчують навіть у США.

Їх сварка призвела до низки інших події, зокрема США вирішили призупинити військову допомогу українським захисникам. Також припинився обмін розвідданими між країнами.

На тлі цього Зеленський написав у Twitter про те, що Україна готова якомога швидше сісти за стіл переговорів. Також він допустив припинення вогню з Росією в небі та на морі. Трамп похвалив такий жест.

Згодом спецпредставник президента США з Близького Сходу Стів Віткофф заявив, що Зеленський нібито попросив вибачення у президента США Дональда Трампа за їхню сварку в Білому домі.

Пізніше США відновили військову допомогу Україні та обмін розвідданими.

Також Трамп та Зеленський після сварки вже спілкувалися, але лише по телефону.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.