Зеленський вибачився перед Трампом за сварку в Білому домі, - Віткофф
Президент України Володимир Зеленський попросив вибачення у президента США Дональда Трампа за їхню сварку в Білому домі.
Про це заявив спецпредставник президента США з Близького Сходу Стів Віткофф, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.
"Зеленський надіслав листа президенту (Трампу - ред.). Він вибачився за весь цей інцидент, який стався в Овальному кабінеті", - зазначив Віткофф.
За його словами, лист президента України став важливим кроком. Щодо цього питання "було багато обговорень" між американськими командами, українцями та європейцями.
Віткофф додав, що вважає такий крок Зеленського "прогресом".
Сварка Зеленського і Трампа
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 28 лютого перебував у Вашингтоні. Він зустрівся з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі.
Два лідери посварилися під час спілкування з журналістами. Трамп різко відреагував на заяву Зеленського про те, що наслідки війни Росії проти України відчують навіть у США.
Після цього відносини між Україною та США погіршилися. Вашингтон вирішив призупинити військову допомогу українським захисникам. Також припинився обмін розвідданими між країнами.
На цьому тлі президент України Володимир Зеленський написав у Twitter про те, що Україна готова якомога швидше сісти за стіл переговорів. Також він допустив припинення вогню з Росією в небі та на морі. Трамп похвалив такий жест.
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