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Зеленський відвідає похорон Папи Римського

Вівторок 22 квітня 2025 19:41
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Зеленський відвідає похорон Папи Римського Фото: президент Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Президент Володимир Зеленський відвідає похорони Папи Римського Франциска.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Зеленський розповів під час спілкування з журналістами.

Нагадаємо, раніше джерела РБК-Україна повідомляли про те, що Зеленський може відвідати похорон Папи Римського Франциска. Офіс президента очікував дати проведення поховання для того, щоб спланувати графік Зеленського.

Пізніше радник глави держави з питань комунікацій Дмитро Литвин, візит на похорони Папи Римського зеленський планує здійснити разом з першою леді.

"Планується візит президента разом із першою леді", - сказав він.

Смерть Папи Римського

Вчора вранці стало відомо що помер Папа Франциск.

"Папа Франциск помер у Великодній понеділок, 21 квітня 2025 року, у віці 88 років у своїй резиденції у ватиканському будинку Санта-Марта", - йдеться в повідомленні.

Вже під вечір Ватикан повідомив офіційну причину смерті понтифіка. За їх даними, у Франциска стався інсульт, після якого він впав у кому та помер.

Сьогодні стало відомо, що похорони Папи Римського Франциска відбудуться в суботу 26 квітня о 10:00 ранку за місцевим часом, об 11:00 за Києвом.

Варто зауважити, що президент США Дональд Трамп планує відвідати похорон Папи Римського Франциска в Римі. Він прибуде на поховання разом зі своєю першою леді Меланією Трамп.

Більше про поховання Папи Римського - у матеріалі РБК-Україна.

Також варто нагадати, що Папа Римський Франциск засуджував війну в Україні, закликаючи до миру, співчуття та підтримки постраждалих.

Детально про це читайте у матеріалі РБК-Україна - "Що казав Папа Римський про Україну та Путіна: найгучніші заяви".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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