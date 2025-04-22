Трамп підтвердив, що відвідає похорон Папи Римського
Президент США Дональд Трамп заявив у понеділок, 21 квітня, що відвідає похорон Папи Римського Франциска в Римі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис американського президента у Truth Social.
"Ми з Меланією (Меланія Трамп, дружина Дональда Трампа, - ред.) поїдемо на похорон Папи Франциска в Римі", - сказав Трамп на своєму каналі у соцмережі.
Зазначимо, раніше американські ЗМІ писали про можливість такої поїздки Трампа на церемонію прощання з Франциском. Зокрема, про це писала газета The New York Post.
Нагадаємо, похорон Папи Франциска має відбутися протягом чотирьох-шести днів після його смерті, хоча точний розклад ще не затверджено.
Смерть Папи Римського
Папа Франциск помер у понеділок, 21 квітня 2025 року, у віці 88 років у своїй резиденції у ватиканському будинку Санта-Марта.
Надвечір Ватикан повідомив офіційну причину смерті понтифіка. Франциск помер через інсульт. Після нього понтифік впав у кому.
Щодо похорону понтифіка, - уся процедура регулюється спеціальним церковним документом. Зазначимо, що Папа Франциск за життя висловив бажання бути похованим в одній з чотирьох головних базилік Рима - у базиліці Санта Марія Маджоре.
Більше про поховання Папи Римського - у матеріалі РБК-Україна.
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