Трамп підтвердив, що відвідає похорон Папи Римського

Президент США Дональд Трамп заявив у понеділок, 21 квітня, що відвідає похорон Папи Римського Франциска в Римі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис американського президента у Truth Social .

"Ми з Меланією (Меланія Трамп, дружина Дональда Трампа, - ред.) поїдемо на похорон Папи Франциска в Римі", - сказав Трамп на своєму каналі у соцмережі.

Зазначимо, раніше американські ЗМІ писали про можливість такої поїздки Трампа на церемонію прощання з Франциском. Зокрема, про це писала газета The New York Post.

Нагадаємо, похорон Папи Франциска має відбутися протягом чотирьох-шести днів після його смерті, хоча точний розклад ще не затверджено.