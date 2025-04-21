Заповіт чи останнє бажання? Де поховають Папу Франциска та що відомо про процедуру

Процедура похорону Папи Римського регулюється спеціальним церковним документом - Апостольською Конституцією "Universi Dominici Gregis". Крім того, Франциск ще за життя "чітко висловив побажання щодо власного похорону та місця поховання".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію ієромонаха-студита УГКЦ та блогера Юстина Бойка.

Де поховають Папу Франциска

В цілому Папа Римський має право заповісти особливості власного похорону.

Згідно з інформацією Бойка, Папа Франциск "не залишив формального заповіту у юридичному сенсі", однак ще за життя "чітко висловив свої побажання щодо власного похорону та місця поховання":

спростити чин похорону (підкреслюючи духовний вимір похорону як пастиря, а не світського володаря);

відмовитись від традиційної тришарової труни (бажаючи бути похованим у простій дерев'яній труні з цинковою вставкою);

бути похованим в одній з чотирьох головних базилік Рима - у базиліці Санта Марія Маджоре (Basilica di S. Maria Maggiore).

"Замість традиційного поховання в криптах під базилікою Святого Петра, Папа Франциск обрав базиліку Санта Марія Маджоре в Римі", - наголосив ієромонах-студит.

Він уточнив, що це місце мало для понтифіка особливе значення через ікону "Salus Populi Romani" ("Спасіння народу Римського), "перед якою він молився перед і після кожної апостольської подорожі".

Що визначає процедуру поховання понтифіка

Процедура похорону Папи Римського Франциска (як і будь-якого іншого понтифіка), регулюється спеціальним церковним документом.

Йдеться про Апостольську Конституцію "Universi Dominici Gregis" ("Усією Божою отарою"), проголошену Папою Йоаном Павлом ІІ 22 лютого 1996 року (з незначними пізнішими змінами).

Бойко пояснив, що ця конституція визначає весь порядок подій після смерті Папи, включаючи:

підтвердження смерті;

процедуру поховання;

період "Sede vacante" (коли Святий Престол є вакантним - не зайнятим легітимним головою Церкви);

вибори нового Папи (конклав).

Крім того, у листопаді 2024 року Папа Франциск затвердив нову редакцію "Ordo Exsequiarum Romani Pontificis" - літургійного уставу для похорону Папи Римського.

Цей документ замінив попередню версію від 2000 року (метою змін було підкреслити духовний вимір похорону як пастиря, а не світського володаря).

Хто підтверджує смерть Папи Римського

Смерть Папи Римського визнає кардинал Камерленго Святої Римської Церкви. Раніше він робив це "ударом молоточка по чолу і вигуком імені" померлого, проте зараз це - "формальний медичний акт".

Експерт пояснив, що саме Камерленго:

опечатує покої Папи;

інформує кардиналів;

керує Ватиканом у період "Sede vacante".

Як хоронять Папу: час і процедура

Поховання Папи Римського відбувається:

не раніше ніж через чотири дні після смерті (щоб дати час прибути кардиналам);

не пізніше шостого дня.

Спершу тіло Папи виставляється в базиліці Святого Петра (зазвичай у відкритій труні) - для молитов і почестей вірних.

Похоронна Літургія:

відбувається на площі Святого Петра (якщо Папа помер, а наступника ще немає, Літургію очолює декан Колегії кардиналів);

має покаянний характер - без "Gloria", але з великою надією на воскресіння.

На похороні зазвичай присутні: глави держав, патріархи, архиєреї та тисячі вірян.

Весь порядок події контролює Камерленго (у співпраці з кардинальською колегією), а деталі уточнюються Уставом похорону Папи (який складається для кожного понтифіка індивідуально, але в рамках "Universi Dominici Gregis").

Особливим моментом є "commendatio animae" - передання душі Богові.

У що вбирають померлого Папу та якою є "класична" труна

У межах поховання тіло Папи Римського одягають у літургійне вбрання.

Тим часом "класична" труна понтифіка є триступеневою: