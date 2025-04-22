Оголошено дату похорону Папи Римського

Похорони Папи Римського Франциска відбудуться в суботу 26 квітня о 10:00 ранку за місцевим часом, об 11:00 за Києвом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що похорон Папи Франциска відбудеться у базиліці Святого Петра.

Також Ватикан оприлюднив фотографії з понтифіком в труні. До похорону його тіло лежатиме також в соборі Святого Петра для публічного прощання.



Оновлено о 11:30.

У Ватикані повідомили, що тіло покійного Папи завтра перенесуть до базиліки Святого Петра

Його доставлять туди з каплиці резиденції Санта-Марта, зображеної на попередніх фотографіях.

Смерть Папи Римського

Вчора вранці стало відомом що помер Папа Франциск.

"Папа Франциск помер у Великодній понеділок, 21 квітня 2025 року, у віці 88 років у своїй резиденції у ватиканському будинку Санта-Марта", - повідомили у Ватикані.

Під вечір Ватикан повідомив офіційну причину смерті понтифіка - у Франциска стався інсульт, після якого він впав у кому та помер.

Більше про поховання Папи Римського - у матеріалі РБК-Україна.

Наразі відомо, що президент США Дональд Трамп планує відвідати похорон Папи Римського Франциска в Римі.

Також джерела РБК-Україна повідомили, що президент Володимир Зеленський може відвідати похорон Папи Римського Франциска.

"В ОП очікують дату поховання Папи і готують візит президента до Риму на прощання з понтифіком", - повідомило джерело РБК-Україна.

Варто зауважити, що на похорони Папи може прибути велика кількість різних світових лідерів. Ці візити можуть створити потенційний простір для зустрічей на найвищому рівні

Нагадаємо, що Папа Франциск засуджував війну в Україні та закликав до миру, співчуття та підтримки постраждалих.