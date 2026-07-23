Федоров відмовився від пропозицій Зеленського щодо нової посади

Михайло Федоров відмовився від посади віце-прем'єра з військових інновацій, яку йому запропонував президент Володимир Зеленський.

Про це сказано у коментарі Федорова журналістам, повідомляє РБК-Україна .

Федоров зазначив, що у 2026 році його команда прийшла до Міноборони з конкретним планом, як завершити війну. Мова про захист неба, зупинку фронту та удар по економіці ворога.

Упродовж шести місяців на посаді він послідовно реалізовував цей план. І Україна вперше за останні роки почала перехоплювати ініціативу у війні. Федоров стверджує, що було створено вікно спроможностей, щоб змусити Росію до миру.

"Я вдячний президенту за всі запропоновані варіанти. Але сьогодні в державі лише три посади, які, крім військових на полі бою, реально визначають хід війни, - президент, міністр оборони та головнокомандувач ЗСУ. Саме тому я не погоджуюся на жодну іншу посаду, окрім посади міністра оборони", - зазначив він.

Фото: Федоров відреагував на пропозицію Зеленського щодо нової посади (РБК-Україна)

Він звернув увагу, що інші посади не мають таких повноважень, щоб подолати корупцію в закупівлях, завершити трансформацію армії, планувати і реалізовувати нові операції проти ворога, а також викорінити культуру брехні та безвідповідальності всередині системи.

Звільнення Федорова

Нагадаємо, Михайло Федоров обіймав посаду міністра оборони в уряді Юлії Свириденко.

14 липня Верховна Рада відправила Кабмін Свириденко у відставку. Федоров, який очолював Міноборони лише півроку, втратив свою посаду.

Президент України Володимир Зеленський стверджував, що основною причиною звільнення став конфлікт між Федоровим та тоді ще головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським.

На цьому тлі у низці міст України розпочалися масштабні протести проти звільнення Федорова. Учасники акцій вимагають, щоб Михайла знову призначили очільником Міноборони.