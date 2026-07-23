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Зеленський розповів, яку посаду запропонував Федорову

14:27 23.07.2026 Чт
2 хв
Було декілька пропозицій
aimg Тетяна Степанова
Зеленський розповів, яку посаду запропонував Федорову Фото: президент України Володимир Зеленський та Михайло Федоров (facebook.com/zelenskyy.official)
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Президент України Володимир Зеленський пропонував колишньому міністру оборони Михайлу Федорову декілька посад. Остання з них - віце-прем'єр з військових інновацій.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Зеленський розповів під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Ірландії Мікхолем Мартіном у Києві.

"Я запропонував йому (Федорову - ред.) кілька посад. Остання посада - віце-прем'єр з військових інновацій", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що повинна бути координація з керівництво Міноборони, керівництво армії та безумовно з президентом України.

"Ми повинні робити це кожного дня. Я запропонував йому це", - додав президент.

Відставка Федорова

Нагадаємо, минулого тижня президент України Володимир Зеленський вирішив звільнити Михайла Федорова з посади мінстра оборони. На його місце призначив колишнього в. о. глави СБУ Євгенія Хмару.

Більшість українців не підтримують таке рішення президента, в країні почалися протести.

Зеленський пояснював, що звільнення Федорова було пов'язане з відсутністю ефективної взаємодії між Міноборони та керівництвом ЗСУ. За його словами, сторони не змогли налагодити роботу без участі глави держави, хоча мали співпрацювати щодня.

Водночас вже колишній головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявляв, що жодного конфлікту між ним і Федоровим немає.

За його словами, між Генштабом і Міністерством оборони виникають лише робочі розбіжності, які сторони вирішують у звичайному порядку.

Раніше Федоров розповів, що пропонував Зеленському змінити військове керівництво, але президент не підтримав цю ідею. Після цього, за словами міністра, Генштаб почав блокувати запропоновані ним реформи.

Відомо, що Зеленський запропонував Федорову нову посаду.

Водночас джерела РБК-Україна повідомляли, що Федоров готовий повернутися лише на посаду глави Міноборони.

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