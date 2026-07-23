Зеленський розповів, яку посаду запропонував Федорову

Президент України Володимир Зеленський пропонував колишньому міністру оборони Михайлу Федорову декілька посад. Остання з них - віце-прем'єр з військових інновацій.

Як повідомляє РБК-Україна , про це Зеленський розповів під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Ірландії Мікхолем Мартіном у Києві.

"Я запропонував йому (Федорову - ред.) кілька посад. Остання посада - віце-прем'єр з військових інновацій", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що повинна бути координація з керівництво Міноборони, керівництво армії та безумовно з президентом України.

"Ми повинні робити це кожного дня. Я запропонував йому це", - додав президент.