Зеленского спросили о возвращении Федорова на должность: вот что ответил

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал отставку Михаила Федорова с должности. По словам главы государства, решение связано не с одним человеком, а с необходимостью эффективной работы всей системы во время войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Зеленского Sky News .

В интервью журналисту глава государства заявил, что уважает и Федорова, и бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского, однако подчеркнул: важные военные операции не зависят от одного человека.

По словам Зеленского, успех операций, в том числе ударов по целям на территории России, является результатом работы многих структур – разведки, специальных служб, военных подразделений и командования.

На вопрос журналиста, может ли президент повторно назначить Федорова, Зеленский прямо не ответил. В то же время, он дал понять, что не хочет, чтобы внутренние споры между должностными лицами влияли на принятие военных решений.

Президент заявил, что во время войны он не может тратить время на урегулирование постоянных конфликтов между разными структурами.

Зеленский очертил свою позицию по отставке Федорова и Сырского (инфографика РБК-Украина)

"У меня нет времени на разговоры или переговоры. Нет времени сначала выслушать одну сторону, а потом другую, потому что две стороны не готовы встречаться каждый день. И мне не нужно выяснять, кто из них прав, а кто нет", - сказал Зеленский, объясняя свою позицию.

По его словам, сейчас нужен новый подход к мобилизации и новые шаги. Нужно единство между Генштабом и Минобороны. А еще важно решать вопросы антибаллистики.

Зеленский отметил, что уважает Сырского, ценит успехи Федорова в области дронов, но президент также подчеркнул, что даже самые современные технологии не могут полностью заменить военных на передовой, намекая, что на фронте далеко не все решают беспилотники.

"Если у вас не будет солдат на фронте, вы потеряете одну территорию, потеряете деревню, а после села вы потеряете город", - сказал украинский президент.