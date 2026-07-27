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Окупанти скинули КАБи на Сумщину: є руйнування та постраждалі

01:18 27.07.2026 Пн
1 хв
Що відомо про атаку загарбників на Суми на цей момент?
aimg Пилип Бойко
Окупанти скинули КАБи на Сумщину: є руйнування та постраждалі Фото: рятувальник ДСНС (ДСНС України)
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Російські окупанти атакували Сумську область керованими авіаційними бомбами (КАБами). Унаслідок удару постраждали люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську ОВА.

Як повідомив очільник ОВА Олег Григоров, внаслідок удару постраждали п'ятеро людей. Внаслідок атаки ворога пошкоджені приватні житлові будинки, об’єкти інфраструктури та транспорт.

Інші деталі щодо місця удару, характеру пошкоджень та стану потерпілих уточнюються. Офіційні служби продовжують ліквідацію наслідків атаки.

Контекст новини

Атаки із застосуванням КАБів залишаються одним з основних способів ударів РФ по прифронтових регіонах України через можливість завдавати ураження з відносно великої відстані. Особливо часто окупанти атакують саме Сумщину.

Ми вже повідомляли, що у ніч на 25 липня російський дрон влучив по території автодвору сортувального термінала Нової пошти в Сумах. Загинули три людини.

Також 24 липня армія РФ ударила по АЗС. Одна людина загинула. Також пошкоджено супермаркет.

А У ніч на 21 липня російські окупанти запустили дрони у 9-поверховий будинок у Сумах, через що на першому поверсі спалахнула пожежа.

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Окупанти скинули КАБи на Сумщину: є руйнування та постраждалі
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