Окупанти скинули КАБи на Сумщину: є руйнування та постраждалі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську ОВА .

Інші деталі щодо місця удару, характеру пошкоджень та стану потерпілих уточнюються. Офіційні служби продовжують ліквідацію наслідків атаки.

Як повідомив очільник ОВА Олег Григоров, внаслідок удару постраждали п'ятеро людей. Внаслідок атаки ворога пошкоджені приватні житлові будинки, об’єкти інфраструктури та транспорт.

Контекст новини

Атаки із застосуванням КАБів залишаються одним з основних способів ударів РФ по прифронтових регіонах України через можливість завдавати ураження з відносно великої відстані. Особливо часто окупанти атакують саме Сумщину.

Ми вже повідомляли, що у ніч на 25 липня російський дрон влучив по території автодвору сортувального термінала Нової пошти в Сумах. Загинули три людини.

Також 24 липня армія РФ ударила по АЗС. Одна людина загинула. Також пошкоджено супермаркет.

А У ніч на 21 липня російські окупанти запустили дрони у 9-поверховий будинок у Сумах, через що на першому поверсі спалахнула пожежа.