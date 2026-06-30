Сирський про Федорова: конфлікту немає, але іноді виникають протиріччя

Робочі протиріччя між Генеральним штабом і Міністерством оборони виникають, але їх вирішують у робочому порядку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського в інтерв'ю ТСН .

За словами Сирського, між ним і міністром оборони Михайлом Федоровим немає жодного конфлікту, а кожна зі сторін виконує свої функції.

"Я можу повторити лише слова міністра оборони: у нас немає жодного конфлікту. Кожен виконує свої обов'язки, у кожного є свої задачі. У Міноборони свої задачі, у Генштаба свої задачі", - сказав він.

Водночас головнокомандувач визнав, що під час роботи виникають окремі питання, які потребують узгодження.

"Так, виникають періодично якісь питання, якісь протиріччя, які обговорюються та вирішуються. Питання в основному стосуються повноважень: де вони перетинаються і яким чином треба їх вирішити", - пояснив Сирський.

Він також зазначив, що Генеральний штаб і Міністерство оборони спільно працювали над низкою реформ. Зокрема, йдеться про зміни до порядку проходження військової служби, комплектування посад і підвищення грошового забезпечення військовослужбовців.