Зеленський відповів, чи хвилює Трампа майбутнє України
Президент Володимир Зеленський заявив, що США зараз здебільшого дбають про свою країну. При цьому він сподівається, що президенту Дональду Трампу все ж таки не байдуже майбутнє України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави держави для NBC News.
Під час бесіди президенту поставили запитання, чи вважає він, що Трампа хвилює майбутнє України. Зеленський на мить замовк, а потім сказав таке:
"Сподіваюся, що так. Ви знаєте політику США сьогодні. Вони більше дбають про Сполучені Штати. Це, до речі, зрозуміло. Ми це розуміємо, і я думаю, що американська команда дуже відкрито про це говорить", - відповів глава держави.
Відносини Зеленського і Трампа і не тільки
Нагадаємо, днями Володимир Зеленський заявив, що у нього з Дональдом Трампом склалися "робочі стосунки", оскільки вони обидва хочуть покласти край війні Росії проти України.
До речі, говорячи про майбутнє України, днями Держдепартамент США виділив 25 млн доларів на програми повернення та реабілітації українських дітей, яких викрала Росія.
При цьому в питанні завершення війни у сторін є проблема. За словами Зеленського, США поставили Україні умову. Зокрема, Вашингтон в обмін на гарантії безпеки вимагає виведення ЗСУ з Донбасу.
Але держсекретар США Марко Рубіо заперечує це, назвавши слова Зеленського "брехнею". За його версією, йшлося про те, що гарантії безпеки не набудуть чинності, доки не буде закінчено війну.
Сам президент України вчора знову повторив свою тезу, додавши, що він показав лише меншу частину "айсберга".