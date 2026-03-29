Зеленский ответил, волнует ли Трампа будущее Украины
Президент Владимир Зеленский заявил, что США сейчас в основном заботятся о своей стране. При этом он надеется, что президенту Дональду Трампу все же не безразлично будущее Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы государства для NBC News.
В ходе беседы президенту задали вопрос, считает ли он, что Трампа волнует будущее Украины. Зеленский на мгновение замолчал, а потом сказал следующее:
"Надеюсь, что так. Вы знаете политику США сегодня. Они больше заботятся о Соединенных Штатах. Это, кстати, понятно. Мы это понимаем, и я думаю, что американская команда очень открыто об этом говорит", - ответил глава государства.
Отношения Зеленского и Трампа и не только
Напомним, на днях Владимир Зеленский заявил, что у него с Дональдом Трампом сложились "рабочие отношения", так как они оба хотят положить конец войне России против Украины.
К слову, говоря о будущем Украины, на днях Госдепартамент США выделил 25 млн долларов на программы возвращения и реабилитации украинских детей, которых похитила Россия.
При этом в вопросе завершения войны у сторон есть проблема. По словам Зеленского, США поставили Украине условие. В частности, Вашингтон в обмен на гарантии безопасности требует вывода ВСУ из Донбасса.
Но госсекретарь США Марко Рубио отрицает это, назвав слова Зеленского "ложью". По его версии, речь шла о том, что гарантии безопасности не вступят в силу, пока не будет закончена война.
Сам президент Украины вчера снова повторил своей тезис, добавив, что он показал лишь меньшую часть "айсберга".