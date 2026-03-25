ua en ru
Ср, 25 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Гарантії безпеки в обмін на Донбас: Зеленський розкрив жорстку умову від США

21:43 25.03.2026 Ср
2 хв
Трамп все ще обирає стратегію посилення тиску саме на Україну
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Володимир Зеленський (Getty Images)

США поставили умову, згідно з якою Україні доведеться вивести свої війська з Донбасу для отримання гарантій безпеки.

Про це заявив український президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Читайте також: Трамп заявив, що Україна та РФ близькі до угоди, і назвав головну перешкоду для миру

"Близький Схід, безумовно, впливає на президента Трампа (президент США Дональд Трамп, - ред.), і я думаю, що і на його подальші кроки. На жаль, на мій погляд, президент Трамп досі обирає стратегію посилення тиску на українську сторону", - наголосив український президент.

Зеленський зазначив, що Вашингтон готовий остаточно узгодити ці гарантії "на високому рівні", щойно Київ буде готовий вивести свої війська з Донбасу.

Він також попередив, що цей крок поставить під загрозу безпеку як України, так і, як наслідок, Європи, оскільки це призведе до передачі країні-агресорці сильних оборонних позицій у регіоні.

Військові аналітики зазначають, що для повного захоплення Донбасу, який включає так званий "фортечний пояс" міст, значно укріплених ЗСУ, Росії може знадобитися кілька років і велика кількість живої сили.

Питання Донбасу у переговорах

Нагадаємо, у 2026 році Україна за посередництва США вже провела кілька раундів переговорів з Росією. Сторони досягли прогресу за військовим треком, а саме щодо контролю за припиненням вогню.

Водночас Україна та РФ так і не змогли дійти згоди щодо самого припинення вогню, оскільки країна-агресорка хоче здачі неокупованого Донбасу, на що не погоджується Київ. Вашингтон взагалі пропонує створити там "вільну економічну зону".

У відповідь Зеленський відкинув будь-який обмін території Донбасу на інші регіони. Він наголосив, що РФ розуміє, що зможе утримати території прикордоння, і прийде момент, коли ЗСУ витіснять окупантів звідти.

Крім того, президент України наголошував, що під час майбутніх переговорів необхідно домовитися про зустріч на рівні лідерів, оскільки саме у такому форматі можна дійти рішення щодо територіального питання.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Новини
РФ готує операцію проти українських систем водопостачання, - Зеленський
Аналітика
Зашморг на шиї Трампа. Чому війна з Іраном стала для США раптовою катастрофою
Зашморг на шиї Трампа. Чому війна з Іраном стала для США раптовою катастрофою