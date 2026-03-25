Гарантії безпеки в обмін на Донбас: Зеленський розкрив жорстку умову від США

США поставили умову, згідно з якою Україні доведеться вивести свої війська з Донбасу для отримання гарантій безпеки.

Про це заявив український президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Близький Схід, безумовно, впливає на президента Трампа (президент США Дональд Трамп, - ред.), і я думаю, що і на його подальші кроки. На жаль, на мій погляд, президент Трамп досі обирає стратегію посилення тиску на українську сторону", - наголосив український президент.

Зеленський зазначив, що Вашингтон готовий остаточно узгодити ці гарантії "на високому рівні", щойно Київ буде готовий вивести свої війська з Донбасу.

Він також попередив, що цей крок поставить під загрозу безпеку як України, так і, як наслідок, Європи, оскільки це призведе до передачі країні-агресорці сильних оборонних позицій у регіоні.

Військові аналітики зазначають, що для повного захоплення Донбасу, який включає так званий "фортечний пояс" міст, значно укріплених ЗСУ, Росії може знадобитися кілька років і велика кількість живої сили.

Питання Донбасу у переговорах

Нагадаємо, у 2026 році Україна за посередництва США вже провела кілька раундів переговорів з Росією. Сторони досягли прогресу за військовим треком, а саме щодо контролю за припиненням вогню.

Водночас Україна та РФ так і не змогли дійти згоди щодо самого припинення вогню, оскільки країна-агресорка хоче здачі неокупованого Донбасу, на що не погоджується Київ. Вашингтон взагалі пропонує створити там "вільну економічну зону".