ua en ru
Пт, 27 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

"Це брехня": Рубіо розлютився через заяву Зеленського про ультиматум від США

19:36 27.03.2026 Пт
2 хв
За словами держсекретаря, США мали на увазі зовсім інше
aimg Валерій Ульяненко
Фото: державний секретар США Марко Рубіо (Getty Images)

Держсекретар США Марко Рубіо назвав "брехнею" слова президента України Володимира Зеленського щодо гарантій безпеки в обмін на вихід ЗСУ з Донбасу.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Рубіо заявив під час пресконференції.

За його словами, Вашингтон не ставив Україні жодних умов щодо виведення військ.

"Це брехня. Я бачив, як він це говорив, і прикро, що він так каже, бо він знає, що це неправда", - наголосив Рубіо.

За словами держсекретаря США, українській владі пояснювали інше. Він наголосив, що йшлося про те, що гарантії безпеки "не набудуть чинності доти, доки не закінчиться війна".

Рубіо підкреслив, що це не було пов'язано з вимогою поступок.

"Але це не було пов'язано з умовою "якщо тільки він не віддасть територію". Я не знаю, чому він говорить такі речі. Це просто неправда", - зазначив він.

Що передувало

В середу, 25 березня, Зеленський заявив, що США поставили умову, згідно з якою Україна для отримання гарантій безпеки маж вивести свої війська з Донбасу.

За словами президента України, Вашингтон готовий остаточно узгодити ці гарантії "на високому рівні", щойно Київ буде готовий на цей крок. Зеленський попередив, що це поставить під загрозу безпеку як України, так і Європи.

Питання Донбасу у переговорах

Нагадаємо, у 2026 році Україна за посередництва США вже провела кілька раундів переговорів з Росією. Сторони так і не змогли дійти згоди щодо самого припинення вогню, оскільки країна-агресорка хоче здачі неокупованого Донбасу, на що не погоджується Київ.

Зазначимо, Зеленський відкинув будь-який обмін території Донбасу на інші регіони. Він наголосив, що РФ розуміє, що зможе утримати території прикордоння, і прийде момент, коли ЗСУ витіснять окупантів звідти.

Крім того, президент України наголошував, що під час майбутніх переговорів необхідно домовитися про зустріч на рівні лідерів, оскільки саме у такому форматі можна дійти рішення щодо територіального питання.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Володимир Зеленський Сполучені Штати Америки Україна Донбас Марко Рубіо Гарантії безпеки
