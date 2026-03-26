Зеленський розповів про свої відносини з Трампом

За словами Зеленського, у нього з Трампом склалися "робочі стосунки", адже вони обидва хочуть покласти край війні Росії проти України.

"У нас з президентом Трампом робочі стосунки. Ми хочемо, щоб ця війна закінчилася. Усі знають, що він хоче покласти край війні Росії проти України. Ми теж цього хочемо", - зазначив він.

Також глава держави хоче, щоб Вашингтон чинив сильніший тиск на Москву.

"Щодо ситуації на фронті, ми хотіли б, щоб Сполучені Штати чинили більший тиск на Росію, якщо говорити відверто. Я вважаю, що цей тиск недостатній. Не лише з боку Сполучених Штатів, але й з боку Європи, хоча Москва сьогодні, на жаль, насправді не переймається Європою", - додав він.

Зеленський підкреслив, що політика скасування санкцій, у якій би формі вона не проводилася, не сприяє тиску на Москву.