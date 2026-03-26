Трамп виділив 25 млн доларів на повернення українських дітей з РФ

22:01 26.03.2026 Чт
2 хв
Кошти спрямують на ідентифікацію, повернення та реабілітацію дітей та молоді, яких РФ примусово перемістила
aimg Катерина Коваль
Трамп виділив 25 млн доларів на повернення українських дітей з РФ Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Державний департамент США оголосив про виділення допомоги на суму 25 мільйонів доларів на програми повернення та реабілітації насильно депортованих Росією українських дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Держдепу.

На що спрямують кошти

Як зазначається в повідомленні Держдепу, виділені кошти спрямують на підтримку:

  • ідентифікації депортованих дітей;
  • повернення їх в Україну;
  • реабілітації українських дітей та молоді, яких було примусово переміщено Росією.

Фінансування США підтримуватиме два види програм. Перший - безпосередньо відстеження депортованих дітей. Другий - проєкти з підтримки уряду України та довірених місцевих партнерів у реабілітації тих, кого вдалося повернути.

Позиція США

У Держдепі наголосили, що США продовжують фінансувати десятки програм допомоги цивільному населенню, яке постраждало від війни Росії проти України.

"Президент Трамп чітко дав зрозуміти, що трагічне кровопролиття в Україні має припинитися, і його адміністрація залишається повністю відданою справі забезпечення міцного миру", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, перша леді США Меланія Трамп у серпні 2025 року написала “листа миру” Володимиру Путіну із закликами щодо вивезених російською окупаційною адміністрацією українських дітей. Тоді лист очільнику Кремля перед самітом на Алясці вручив Дональд Трамп.

У грудні 2025 року перша леді США повідомила, що в межах “гуманітарних зусиль” України та Росії додому змогли повернутись семеро викрадених українських дітей.

А 12 лютого 2026 року у Білому домі заявили, що Меланія Трамп знову допомогла з поверненням викрадених українських дітей до їхніх сімей.

Новини
Зеленський розкрив співвідношення втрат у війні Росії проти України
Зеленський розкрив співвідношення втрат у війні Росії проти України
Аналітика
Університетам треба планувати себе в новій демографії, а не в старій пам'яті, – інтерв'ю з МОН
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Університетам треба планувати себе в новій демографії, а не в старій пам’яті, – інтерв’ю з МОН