Келлог: Зеленський багато в чому схожий на Трампа

17:41 25.03.2026 Ср
Спецпосланець США в Україні назвав Зеленського "крутим мужиком"
Фото: президент України Володимир Зеленський та спецпосланець США в Україні Кіт Келлог (president.gov.ua)

Спецпосланець США з питань України Кіт Келлог порівняв президента України Зеленського з президентом США Трампом - обидва, за його словами, жорсткі і прямі.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Келлог заявив в ефірі телеканалу Newsmax.

Що сказав Келлог про Зеленського

"Зеленський - крутий мужик. Він багато в чому схожий на президента Трампа. Він дуже прямий, дуже жорсткий - не за статурою, а за тим, ким він є, як він діє і як він говорить", - заявив Келлог.

Дипломат також розповів, що особисто бував в Україні, виїжджав на лінію фронту і знає ситуацію зсередини.

Келлог чітко назвав Путіна агресором. За його словами, США мають посилити тиск на Росію, щоб наблизити закінчення війни.

Він також підкреслив: війна в Україні - це не бізнес-угода і не комерційна домовленість.

"Те, що вони зробили за останні чотири з гаком роки, вражає", - сказав Келлог про українців.

За його словами, він поважає Україну і те, як країна чинить опір.

Нагадаємо, раніше Келлог розкритикував США через позицію щодо України в ООН. В Генасамблеї ООН під час голосування за резолюцію на підтримку тривалого миру в Україні США утримались. Це викликало обурення Келлога.

Для завершення війни в Україні, за його словами, треба розв'язати два ключових питання. Він порівняв цей шлях з останніми 10 метрами для військових.

"Є певні труднощі": Арахамія анонсував нові формати роботи Ради
"Є певні труднощі": Арахамія анонсував нові формати роботи Ради
