Зеленський: Україна отримає 250 "найкращих у світі" літаків

"Україна має на сьогодні домовленості про постачання в Україну 150 військових літаків Gripen, 100 літаків Rafale. Це найкращі літаки, на наш погляд, у світі, які є. Безумовно, є і F-16. На озброєнні української авіації сьогодні є F-16 - не нові, а ті літаки, про які я сказав, це нові”, - розповів президент.

Також глава держави анонсував, що після завершення війни Україна буде відновлювати та розвивати цивільну авіацію.

"Ми будемо піднімати цивільну авіацію, будемо її розвивати, але обов’язково закінчимо війну і будемо фокусуватись на цьому напрямку також”, - резюмував він.