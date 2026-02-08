Зеленский: Украина получит 250 "лучших в мире" самолетов

"Украина имеет на сегодня договоренности о поставках в Украину 150 военных самолетов Gripen, 100 самолетов Rafale. Это лучшие самолеты, на наш взгляд, в мире, которые есть. Безусловно, есть и F-16. На вооружении украинской авиации сегодня есть F-16 - не новые, а те самолеты, о которых я сказал, это новые", - рассказал президент.

Также глава государства анонсировал, что после завершения войны Украина будет восстанавливать и развивать гражданскую авиацию.

"Мы будем поднимать гражданскую авиацию, будем ее развивать, но обязательно закончим войну и будем фокусироваться на этом направлении также", - резюмировал он.