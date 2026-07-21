Зеленський ухвалив рішення про звільнення Сирського, - джерело

За інформацією джерела, про своє рішення президент може оголосити найближчим часом.

Нагадаємо, чутки про можливу відставку Олександра Сирського з'явилися після звільнення вже колишнього міністра оборони Михайла Федорова. Кадрові зміни в оборонному відомстві також спричинили хвилю протестів у різних містах України.

Володимир Зеленський пояснював, що рішення про звільнення Федорова було пов'язане з недостатньо ефективною взаємодією між Міністерством оборони та керівництвом Збройних сил.

Водночас сам Сирський заперечував будь-який конфлікт із Федоровим. За його словами, між Генеральним штабом і Міноборони виникали лише робочі розбіжності, які вирішувалися у штатному режимі.

Згодом Федоров заявив, що пропонував Зеленському оновити військове керівництво, однак глава держави не підтримав цю ініціативу. Після цього, за словами ексміністра, Генеральний штаб почав блокувати запропоновані ним реформи.