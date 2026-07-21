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Зеленський ухвалив рішення про звільнення Сирського, - джерело

22:25 21.07.2026 Вт
1 хв
Глава держави вже найближчим часом оголосить про своє рішення
aimg Валерій Ульяненко aimg Уляна Безпалько
Фото: Володимир Зеленський, президент України (facebook.com_zelenskyy.official)

Український президент Володимир Зеленський ухвалив рішення про звільнення головкома ЗСУ Олександра Сирського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поінформоване джерело.

За інформацією джерела, про своє рішення президент може оголосити найближчим часом.

Нагадаємо, чутки про можливу відставку Олександра Сирського з'явилися після звільнення вже колишнього міністра оборони Михайла Федорова. Кадрові зміни в оборонному відомстві також спричинили хвилю протестів у різних містах України.

Володимир Зеленський пояснював, що рішення про звільнення Федорова було пов'язане з недостатньо ефективною взаємодією між Міністерством оборони та керівництвом Збройних сил.

Водночас сам Сирський заперечував будь-який конфлікт із Федоровим. За його словами, між Генеральним штабом і Міноборони виникали лише робочі розбіжності, які вирішувалися у штатному режимі.

Згодом Федоров заявив, що пропонував Зеленському оновити військове керівництво, однак глава держави не підтримав цю ініціативу. Після цього, за словами ексміністра, Генеральний штаб почав блокувати запропоновані ним реформи.

РБК-Україна також повідомляло, що основним претендентом на цю посаду називають командувача Об'єднаних сил ЗСУ Михайла Драпатого.

Чому Зеленський звільнив Федорова, до чого тут головком Олександр Сирський та чого чекати далі - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Володимир ЗеленськийОлександр Сирський