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Зеленский принял решение об увольнении Сырского, - источник

22:25 21.07.2026 Вт
2 мин
Глава государства уже в ближайшее время объявит о своем решении
aimg Валерий Ульяненко aimg Ульяна Безпалько
Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (facebook.com_zelenskyy.official)

Украинский президент Владимир Зеленский принял решение об увольнении главкома ВСУ Александра Сырского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информированный источник.

По информации источника, о своем решении президент может объявить в ближайшее время.

Напомним, слухи о возможной отставке Александра Сырского появились после увольнения уже бывшего министра обороны Михаила Федорова. Кадровые изменения в оборонном ведомстве также повлекли за собой волну протестов в разных городах Украины.

Владимир Зеленский объяснял, что решение об увольнении Федорова было связано с недостаточно эффективным взаимодействием между Министерством обороны и руководством Вооруженных сил.

В то же время сам Сырский отрицал любой конфликт с Федоровым. По его словам, между Генеральным штабом и Минобороны возникали только рабочие разногласия, разрешавшиеся в штатном режиме.

Впоследствии Федоров заявил, что предлагал Зеленскому обновить военное руководство, однако глава государства не поддержал эту инициативу. После этого, по словам эксминистра, Генеральный штаб начал блокировать предложенные реформы.

РБК-Украина также сообщало, что основным претендентом на этот пост называют командующего Объединенными силами ВСУ Михаила Драпатого.

Почему Зеленский уволил Федорова, при чем здесь главком Александр Сырский и чего ждать дальше - читайте в материале РБК-Украина.

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