Зеленський шукає заміну Сирського, найімовірніший кандидат - Драпатий, - Bloomberg
Президент Володимир Зеленський розглядає можливість звільнення головнокоманувача Збройних Сил України Олександра Сирського. Найімовірніший його наступник - Михайло Драпатий, командувач об'єднаних сил ЗСУ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела Bloomberg.
Як наголошує видання, президент дійшов до такого рішення на тлі тиску з боку широкомасштабних протестів, що вимагають відставки військового лідера.
"Одне з джерел заявило, що український лідер, ймовірно, обере командувача Об'єднаних сил, генерал-майора Михайла Драпатого, наступником Сирського, якого можуть звільнити протягом кількох днів", - йдеться у матеріалі Bloomberg.
При цьому ще одне джерело видання повідомило - рішення щодо заміни головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського ще не прийнято остаточно, а в самому списку кандидатів на цю посаду - 11 осіб.
Звільнення Сирського
Помічник Володимира Зеленського Дмитро Литвин відмовився від коментарів, але повідомив журналістам, що Сирського навряд чи звільнять у понеділок.
Генеральний штаб України додав у Facebook, що нинішнього головнокомандувача ЗСУ поки не було звільнено з посади та він продовжує виконувати свої обов'язки, йдеться у заяві, опублікованій 20 липня.
Президент при цьому заявив, що зустрічався з Драпатим в понеділок, але не згадав про жодні плани щодо заміни Сирського.
Що передувало
Про відставку Олександра Сирського почали говорити незадовго після звільнення вже екс-очільника Міноборони Михайла Федорова, що спричинило низку протестів по країні.
Українці вийшли на підтримку міністра оборони, вважаючи його роботу ефективною - це стосувалось, зокрема, успішних ударів по території РФ та енергетичному сектору ворога. Також технології на фронті, такі як новітні дрони та роботизовані системи, приписувались у досягнення Федорова.
Підтримати чиновника вийшли на протестах навіть українські зірки.
Однією з причин звільнення Федорова, за словами президента, були розбіжності у питаннях війни між Сирським та ексміністром оборони. Останній ніби-то не дослухався військового командування принаймні при здійсненні оборонних замовлень.
І хоча як Сирський, так і Федоров заперечували взаємний конфлікт, відомо, що розбіжності у поглядах по роботі між ними все ж були, а екс-мністр оборони закликав свого часу Зеленського звільнити Сирського.