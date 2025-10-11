ua en ru
Сб, 11 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Зеленський та Трамп проводять телефонну розмову

Україна, Субота 11 жовтня 2025 15:23
UA EN RU
Зеленський та Трамп проводять телефонну розмову Фото: президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп (president.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Президент Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп у суботу, 11 жовтня, зідзвонились для телефонної розмови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Офісу президента Андрія Єрмака.

"Президент Зеленський зараз говорить з Президентом Трампом", - написав Єрмак.

Інших подробиць розмови двох лідерів він не розкрив.

Зустріч Трампа та Зеленського

Нагадаємо, Зеленський 23 вересня провів про зустріч із Трампом на полях Генасамблеї ООН і назвав її продуктивною. Після цього обидва лідери зробили низку заяв.

Зокрема, Зеленський заявив, що отримав позитивні сигнали від Трампа про підтримку України.

Згодом The Telegraph повідомило, що Зеленський на закритій зустрічі з Трампом порушив питання поставок Україні американських далекобійних ракет Tomahawk, що здатні завдавати удари на відстань до 1600 кілометрів.

Це викликало низку чуток у мережі.

А ось Axios повідомило, що Трамп відмовив у задоволенні такого прохання. Попри це Зеленський вірить, що з часом Україна отримає ці ракети.

Водночас кілька днів тому президент США Дональд Трамп заявив, що рішення щодо поставок в Україну далекобійних ракет Tomahawk практично ухвалено.

Одночасно віцепрезидент США Джей Ді Венс під час спілкування зі ЗМІ підтвердив, що Вашингтон обговорює постачання Україні таких ракет, але остаточне рішення має ухвалити лише Дональд Трамп.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що постачання Україні та застосування "Томагавк" по Росії нібито означатиме "абсолютно якісно новий етап ескалації" з США та, мовляв, завдасть "шкоди" відносинам Москви та Вашингтона.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Сполучені Штати Америки Дональд Трамп
Новини
Як і коли зміняться правила в’їзду до Євросоюзу? Роз'яснення прикордонників
Як і коли зміняться правила в’їзду до Євросоюзу? Роз'яснення прикордонників
Аналітика
"Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна "Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить