Зеленський та Трамп проводять телефонну розмову

Президент Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп у суботу, 11 жовтня, зідзвонились для телефонної розмови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Офісу президента Андрія Єрмака.

"Президент Зеленський зараз говорить з Президентом Трампом", - написав Єрмак.

Інших подробиць розмови двох лідерів він не розкрив.

Зустріч Трампа та Зеленського

Нагадаємо, Зеленський 23 вересня провів про зустріч із Трампом на полях Генасамблеї ООН і назвав її продуктивною. Після цього обидва лідери зробили низку заяв.

Зокрема, Зеленський заявив, що отримав позитивні сигнали від Трампа про підтримку України.

Згодом The Telegraph повідомило, що Зеленський на закритій зустрічі з Трампом порушив питання поставок Україні американських далекобійних ракет Tomahawk, що здатні завдавати удари на відстань до 1600 кілометрів.

Це викликало низку чуток у мережі.

А ось Axios повідомило, що Трамп відмовив у задоволенні такого прохання. Попри це Зеленський вірить, що з часом Україна отримає ці ракети.